जालोर

Jawai Dam: बांध के गेट खुलते ही जवाई ने दिखाया प्रचंड रूप, पुल टूटा, नदी किनारे बसे लोगों को हटाया

Jawai River: प्रशासन ने छीपावास सहित नदी किनारे बसे मकानों को खाली करवा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। भीड़ को रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 07, 2025

strong flow in Jawai River
Play video
पुल के ऊपर से बहता पानी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान में जवाई बांध के आठ गेट खोलने के बाद जवाई नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव के चलते शिवगंज-सुमेरपुर को जोड़ने वाली पुलिया पर पानी चढ़ गया और प्रवाह को झेल नहीं पाने के कारण पुलिया बीच से टूट गई। इससे दोनों कस्बों के बीच आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।

जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर बांध अपनी भराव क्षमता तक पहुंच गया। जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से लगातार बढ़ रही आवक के चलते जल संसाधन विभाग को आठ गेट खोलने पड़े। इसके बाद नदी में प्रचंड प्रवाह शुरू हो गया और कुछ ही घंटों में जलस्तर ऊंचा हो गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए जवाई पुलिया और रपट पर बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कर दिया। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों का मेला लगा रहा।

Jawai Dam news

प्रशासन ने की पुष्टि

उनके साथ भी समझाइश की गई। उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा, पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बीच जलस्तर और प्रवाह इतना तेज हो गया कि पुलिया टूट गई, जिसकी प्रशासन ने भी पुष्टि की है। पुलिया को कितना नुकसान हुआ है इसका पता पानी उतरने पर ही चलेगा।

भीड़ उमड़ी, पुलिस ने किया नियंत्रित

जवाई नदी के उफान पर आने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंच गए। प्रशासन ने छीपावास सहित नदी किनारे बसे मकानों को खाली करवा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। भीड़ को रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jawai Dam: बांध के गेट खुलते ही जवाई ने दिखाया प्रचंड रूप, पुल टूटा, नदी किनारे बसे लोगों को हटाया

पत्रिका कनेक्ट