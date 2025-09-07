Jawai Dam: बांध के गेट खुलते ही जवाई ने दिखाया प्रचंड रूप, पुल टूटा, नदी किनारे बसे लोगों को हटाया

जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर बांध अपनी भराव क्षमता तक पहुंच गया। जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से लगातार बढ़ रही आवक के चलते जल संसाधन विभाग को आठ गेट खोलने पड़े। इसके बाद नदी में प्रचंड प्रवाह शुरू हो गया और कुछ ही घंटों में जलस्तर ऊंचा हो गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए जवाई पुलिया और रपट पर बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कर दिया। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों का मेला लगा रहा।