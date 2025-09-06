Rajasthan: बारिश का कहर, राजस्थान के 2 गांव टापू बने, ग्रामीणों को ट्यूब से करना पड़ रहा आवागमन

इसी प्रकार सुराचंद ग्राम पंचायत का सुजानपुरा गांव भी चारों ओर से लूनी नदी के पानी से घिरा हुआ है। यहां के लोग बाहर जाने के लिए पानी में से तैरकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार लूनी नदी में पानी भरने पर राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया था और पानी उतरने के बाद एसडीआरएफ की टीम गांव पहुंची थी। अब दोबारा वही स्थिति बन चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बचाव दल या राहत व्यवस्था नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत और स्थाई समाधान की मांग की है, ताकि बरसात के दिनों में उन्हें हर बार इस तरह की मुसीबत न झेलनी पड़े।