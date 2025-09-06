राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास बाढ़ का खतरा, घग्गर नदी मार रही उफान, कई गांवों में अलर्ट

मुख्य अभियंता की फटकार के बाद शुक्रवार को पूरा नहरी महकमा पटरी की मजबूती में जुटा रहा। अधीक्षण अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि जीडीसी के पटड़ों को दुरुस्त करने के लिए पंद्रह टीमें लगातार काम कर रही है। नदी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद पड़े कटाव को एक्सक्वेटर व लोंगबूम मशीनों को लगाकर बंद किया जा रहा है। मिट्टी के थैले भरवाकर तटबंधों के आसपास रखवाए जा रहे हैं। संभावित बाढ़ के खतरे को टालने में पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। वहीं नदी क्षेत्र के आसपास भूमि का जल स्तर काफी ऊपर उठ रहा है।