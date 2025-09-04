Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान: भारत-पाक बॉर्डर पर घग्घर का पानी कल देगा दस्तक, पूरे रास्ते में अलर्ट, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

हरियाणा के ओटू हैड से घग्घर नदी में छोड़ा जा रहा पानी शुक्रवार दोपहर तक भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहुंच जाएगा। बुधवार शाम तक पानी अनूपगढ़ के पास 78 जीबी तक पहुंच गया।

श्री गंगानगर

kamlesh sharma

Sep 04, 2025

Ghaggar River
भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घग्घर का पानी आता है तो बीएसएफ के जवान ऐसे करते हैं बॉर्डर की निगरानी। (फाइल फोटो)

श्रीगंगानगर। हरियाणा के ओटू हैड से घग्घर नदी में छोड़ा जा रहा पानी शुक्रवार दोपहर तक भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहुंच जाएगा। बुधवार शाम तक पानी अनूपगढ़ के पास 78 जीबी तक पहुंच गया। उधर, ओटू हैड से राजस्थान की तरफ घग्घर नदी में पानी की मात्रा 19000 क्यूसेक होने और पीछे और पानी आने की संभावना को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने घग्घर का पानी इंदिरा गांधी नहर में डालने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

जल संसाधन रायसिंहनगर उपखंड के अधिशासी अभियंता युगराज सिंह ने बताया कि चेतक प्वाइंट पर आवक 2565 क्यूसेक है। अनूपगढ़ के पास 78 जीबी की पुलिया तक घग्घर का पानी पहुंच चुका है। आवक को देखते हुए शुकवार को किसी भी समय पानी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंच जाएगा। बॉर्डर तक पानी आने से पहले ही बीएसएफ ने निगरानी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली है। बॉर्डर तक पानी आने पर बीएसएफ को नाके लगाने और पेट्रोलिंग की व्यवस्था अलग तरह से करनी पड़ती है। ज्यादा पानी आने पर जवान बोट से गश्त करते हुए बॉर्डर की निगरानी करते हैं।

राजस्थान: 28 साल बाद छलका जगर बांध, ग्रामीणों ने नदी को ओढ़ाई चुनरी, 26 गांवों को मिलेगा लाभ
करौली
Jagar dam

सरपंच संपर्क में

अधिशासी अभियंता ने बताया कि घग्घर क्षेत्र के सरपंच संपर्क में हैं। घग्घर नदी के बंधों को मजबूत करवा दिया गया है और पंचायतों को उनकी मांग के अनुसार खाली थैले उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पानी की आवक ज्यादा होने पर गांवों के धार्मिक स्थलों से मुनादी करवाने के लिए भी कह दिया गया है। वर्ष 2023 में जब घग्घर नदी में ज्यादा पानी आया था तो कई बंधे टूट गए थे, लेकिन समय पर मरम्मत होने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

आइजीएनपी में डालेंगे पानी

जल संसाधन विभाग उत्तर क्षेत्र हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रूस्तगी ने बताया कि ओटू हैड से घग्घर नदी में 19000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पटियाला की तरफ बहुत ज्यादा पानी आने से ओटू हैड से और ज्यादा पानी छोड़े जाने की संभावना बन गई है। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। उधर, पंजाब सिंचाई विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ ने हरिके हैडवर्क्स से इंदिरा गांधी नहर को मिल रहे पानी को कम करने का कहा है। पानी कितना कम किया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई।

सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

घग्घर बहाव क्षेत्र में अत्यधिक पानी आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने घग्घर बहाव क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी रखने की अपील की है। किसी भी आपात स्थिति (तटबंधों के कटाव की स्थिति) में नियंत्रण कक्ष पर तत्काल सूचना देने का कहा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से नागरिक सुरक्षा की टीम को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे कार्य करेगी। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 0154-2440988 संचालित है। 0154-2445020, 01507-223165 और 01509 220438 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि घग्घर नदी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूरतगढ़ में एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। सभी उपखंड अधिकारियों को अपने-अपने इलाके में पानी पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभी खतरे जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन पीछे से ज्यादा पानी आने की संभावना को देखते हुए सतर्कता जरूरी है।

Weather Alert: सावधान! मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश
जयपुर
rain in rajasthan

