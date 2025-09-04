राजस्थान: भारत-पाक बॉर्डर पर घग्घर का पानी कल देगा दस्तक, पूरे रास्ते में अलर्ट, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

जल संसाधन विभाग उत्तर क्षेत्र हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रूस्तगी ने बताया कि ओटू हैड से घग्घर नदी में 19000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पटियाला की तरफ बहुत ज्यादा पानी आने से ओटू हैड से और ज्यादा पानी छोड़े जाने की संभावना बन गई है। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। उधर, पंजाब सिंचाई विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ ने हरिके हैडवर्क्स से इंदिरा गांधी नहर को मिल रहे पानी को कम करने का कहा है। पानी कितना कम किया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई।