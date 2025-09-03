Weather Alert: सावधान! मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश

कोटा मंडल में दरा अभ्यारण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हो गया। इससे पहाड़ी के पत्थर रेल मार्ग पर आ गिरे। इस घटना से रेलवे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। घटना के बाद दरा स्टेशन, रावता रोड़, आलनिया ,ढाढदेवी, कोटा, मोड़क, रामगंजमंडी और झालावाड़ रोड़ आदि रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें खड़ी रहीं। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मय टीम के मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया और ट्रैक पर काम शुरू करवाया। रेलवे ट्रेक से मलबे को हटाने के बाद रेलवे मार्ग को सुचारू किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर कोटा झालावाड़ के बीच दरा रेलवे स्टील ब्रिज के नीचे नाले में उफान आ गया। इससे यहां सड़क मार्ग पर दोनों तरफ भारी ज़ाम लग गया।