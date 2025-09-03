Weather Alert: सावधान! मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, राजस्थान में अभी और तेज होगी बारिश

Rajasthan Weather Alert : जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर में बुधवार सुबह मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शहर की सड़कें नदी की तरह बहने लगी। कोटा-झालावाड़ के बीच दरा घाटी में दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरकर रेलवे ट्रैक पर फैल गया, जिससे कई गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई। कोटा जिले में देर रात फिर शुरू हुई भारी बरसात से हालात और बिगड़ने लगे है। मौसम विभाग के मानें तो अगले 3-4 दिन भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर वेल मार्क लो प्रेशर बन गया है। इसके आगामी 24 घंटों में उड़ीसा, MP की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। आगामी 3-4 दिन पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश होने की संभावना है।
राजधानी जयपुर में करीब दो घंटे तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शहर में कई जगहों पर सड़कें दी की तरह बहने लगी। गलता जी के पीछे फंसे 15-20 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में भी बारिश का पानी घुस गया। इससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कोटा मंडल में दरा अभ्यारण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हो गया। इससे पहाड़ी के पत्थर रेल मार्ग पर आ गिरे। इस घटना से रेलवे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। घटना के बाद दरा स्टेशन, रावता रोड़, आलनिया ,ढाढदेवी, कोटा, मोड़क, रामगंजमंडी और झालावाड़ रोड़ आदि रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें खड़ी रहीं। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मय टीम के मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया और ट्रैक पर काम शुरू करवाया। रेलवे ट्रेक से मलबे को हटाने के बाद रेलवे मार्ग को सुचारू किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर कोटा झालावाड़ के बीच दरा रेलवे स्टील ब्रिज के नीचे नाले में उफान आ गया। इससे यहां सड़क मार्ग पर दोनों तरफ भारी ज़ाम लग गया।