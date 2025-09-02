‘वापस लौट जा…’ लेकिन नहीं सुना, लोग देते रहे चेतावनी, देखते-देखते बह गया युवक, देखें वीडियो

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक को आसपास खड़े लोग आवाज लगाकर वापस लौटने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। बीच चादर में जाने के बाद युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह रेलिंग को पकड़कर कुछ देर तक लटका रहा। इसके बाद अचानक पानी के तेज बहाव में बह गया। देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। सूचना मिलते ही शिवाड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया।