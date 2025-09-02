Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

‘वापस लौट जा…’ लेकिन नहीं सुना, लोग देते रहे चेतावनी, देखते-देखते बह गया युवक, देखें वीडियो

चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते ढील बांध पर इन दिनों करीब दो फीट की चादर चल रही है। इसी दौरान मंगलवार को एक युवक चादर पार करने का प्रयास करता हुआ हादसे का शिकार हो गया।

सवाई माधोपुर

kamlesh sharma

Sep 02, 2025

फोटो : वीडियो स्क्रीनशॉट

सवाईमाधोपुर। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते ढील बांध पर इन दिनों करीब दो फीट की चादर चल रही है। इसी दौरान मंगलवार को एक युवक चादर पार करने का प्रयास करता हुआ हादसे का शिकार हो गया। युवक पानी के साथ करीब 50 फीट नीचे जा गिरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक को आसपास खड़े लोग आवाज लगाकर वापस लौटने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। बीच चादर में जाने के बाद युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह रेलिंग को पकड़कर कुछ देर तक लटका रहा। इसके बाद अचानक पानी के तेज बहाव में बह गया। देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। सूचना मिलते ही शिवाड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया।

image

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

गौरतलब है कि ढील बांध पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद है। चादर पर लोगों की आवाजाही पर कोई रोक-टोक नहीं है। वहीं, लोहे की लगी रेलिंग भी कई जगह टूटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

Published on:

02 Sept 2025 07:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / ‘वापस लौट जा…’ लेकिन नहीं सुना, लोग देते रहे चेतावनी, देखते-देखते बह गया युवक, देखें वीडियो

