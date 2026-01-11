पीड़िता के चक्कर, फिर भी दो माह बाद नहीं हुई गिरफ्तारी

श्रीगंगानगर. सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला से लंबे समय तक यौन शोषण किए जाने के मामले में दो माह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काट रही है, यहां तक कि पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई, लेकिन पुरानी आबादी थाना पुलिस की कार्रवाई अब तक पूछताछ से आगे नहीं बढ़ पाई है। मामले में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हो चुके हैं और मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है, इसके बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इससे पीड़िता को न्याय मिलने में देरी हो रही है और उसका मानसिक उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय पीड़िता करीब दस वर्ष पूर्व अपने पति से तलाक ले चुकी है। उसके एक 17 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय बेटा है। आरोपी पवन कुमार बसंती चौक के पास एक कॉलोनी में रहता है और बस स्टैंड के नजदीक शराब की दुकान के बाहर अंडे व अन्य खाद्य सामग्री की रेहड़ी लगाता है।