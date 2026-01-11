11 जनवरी 2026,

रविवार

पीड़िता के चक्कर, फिर भी दो माह बाद नहीं हुई गिरफ्तारी

- सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का वादा कर तलाकशुदा महिला से यौन शोषण का मामला गर्माया, पीडि़ता को की सुनवाई नहीं होने पर एसपी से ​शिकायत. इसके बावजूद जांच ढीली.

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Jan 11, 2026

श्रीगंगानगर. सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला से लंबे समय तक यौन शोषण किए जाने के मामले में दो माह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काट रही है, यहां तक कि पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई, लेकिन पुरानी आबादी थाना पुलिस की कार्रवाई अब तक पूछताछ से आगे नहीं बढ़ पाई है। मामले में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हो चुके हैं और मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है, इसके बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इससे पीड़िता को न्याय मिलने में देरी हो रही है और उसका मानसिक उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय पीड़िता करीब दस वर्ष पूर्व अपने पति से तलाक ले चुकी है। उसके एक 17 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय बेटा है। आरोपी पवन कुमार बसंती चौक के पास एक कॉलोनी में रहता है और बस स्टैंड के नजदीक शराब की दुकान के बाहर अंडे व अन्य खाद्य सामग्री की रेहड़ी लगाता है।

ऐसे हुई थी आरोपी से दोस्ती



पीड़िता ने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी आरोपी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती हुई। शुरुआत मैसेंजर पर बातचीत से हुई, बाद में दोनों के बीच फोन नंबर साझा हुए और फोन पर बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद आरोपी पीड़िता के घर आने-जाने लगा। इसी दौरान उसने शादी का प्रस्ताव रखकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि करीब सवा साल तक आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया।



साक्ष्य खुद जुटाए और पुलिस को किए सुपुर्द

पीड़िता ने अपने आरोपों के समर्थन में पुलिस को कई साक्ष्य भी सौंपे हैं। इनमें फेसबुक और व्हाट्सएप चैटिंग, बच्चों के साथ पीड़िता के घर पर मौजूद रहने और आरोपी का जन्मदिन मनाने से जुड़े फोटो, यूपीआई के माध्यम से की गई पेमेंट तथा करीब डेढ़ लाख रुपए नकद देने के प्रमाण शामिल हैं। पुलिस ने पीड़िता और आरोपी के मोबाइल फोन कॉल की सीडीआर भी जुटानी शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार उसने आरोपी की आर्थिक मदद भी की। कई बार दो से दस हजार रुपए तक की खरीदारी करवाई और किसी परिचित से डेढ़ लाख रुपए उधार लेकर आरोपी को दिए। करीब एक माह पहले आरोपी ने अचानक बातचीत बंद कर दी। जब पीड़िता ने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि आरोपी ने 5 दिसंबर को किसी अन्य युवती से शादी कर ली। इसके बाद उसने पीड़िता की पूरी तरह अनदेखी शुरू कर दी।



होटलों में मिलने के बहाने बुलाया
पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने शादी कराने के बहाने शहर के अलग-अलग होटलों में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़िता और उसके परिजन आहत हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



