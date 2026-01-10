वंदेमातरम् से खुलता, राष्ट्रगान से बंद होता है ऑफिस

श्रीगंगानगर.श्रीगंगानगर की जिला परिषद इन दिनों अनुशासन और समय पालन के अभिनव प्रयोग को लेकर चर्चा में है। यहां प्रत्येक कार्यदिवस की शुरुआत सुबह ठीक 9.35 बजे सामूहिक वंदेमातरम् से होती है, जबकि शाम 5.55 बजे राष्ट्रगान होता है। इसके पांच मिनट बाद, यानी ठीक 6 बजे अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से प्रस्थान करते हैं। सीईओ की पहल पर यह व्यवस्था ऑफिस में कर्मचारियों के लिए समयबद्धता, अनुशासन और देशभक्ति से जोडक़र देखी जा रही है।इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने में सीईओ गिरधर और एसीईओ हरिराम चौहान की अहम भूमिका रही है। सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और वंदेमातरम् व राष्ट्रगान के सामूहिक आयोजन में अनिवार्य रूप से शामिल हों। दोनों समय प्रतिदिन फोटो ली जा रही है, जिससे उपस्थिति और समय पालन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।