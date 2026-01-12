प्रदेश के 381 केंद्रों पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार

श्रीगंगानगर. प्रदेश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों की मेहनत और अनुकूल मौसम के बीच राज्य सरकार ने समय रहते रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेशभर में कुल 381 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं, जहां 10 मार्च से 30 जून 2026 तक निर्धारित लक्ष्य 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।