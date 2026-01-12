12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

प्रदेश के 381 केंद्रों पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार

श्रीगंगानगर. प्रदेश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों की मेहनत और अनुकूल मौसम के बीच राज्य सरकार ने समय रहते रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेशभर में कुल [&hellip;]

1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jan 12, 2026

श्रीगंगानगर. प्रदेश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों की मेहनत और अनुकूल मौसम के बीच राज्य सरकार ने समय रहते रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेशभर में कुल 381 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं, जहां 10 मार्च से 30 जून 2026 तक निर्धारित लक्ष्य 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

लक्ष्य का 60 प्रतिशत श्रीगंगानगर मंडल से

राज्य में एमएसपी पर होने वाली कुल गेहूं खरीद का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा श्रीगंगानगर मंडल से आता है। इसलिए मंडल में 118 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। यहां से 13.59 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। वहीं बीकानेर संभाग में 13.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद प्रस्तावित है। एफसीआई ने श्रीगंगानगर सहित राज्य में 167 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं और 9.06 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

15 प्रमुख मंडियां चिन्हित

जिन मंडियों में गेहूं की आवक अधिक रहती है, वहां एक से अधिक क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए श्रीगंगानगर मंडी समेत ऐसी 15 प्रमुख मंडियों को चिन्हित किया गया है।

गेहूं खरीद का गणित

राज्य में कुल खरीद लक्ष्य: 23 लाख मीट्रिक टन

कुल क्रय केंद्र: 381

गेहूं का एमएसपी: 2585 रुपए प्रति क्विंटल

खरीद अवधि: 10 मार्च से 30 जून 2026

श्रीगंगानगर मंडल

खरीद लक्ष्य: 13.59 लाख मीट्रिक टन

क्रय केंद्र: 118

वर्जन

रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए एमएसपी पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जा रही हैं।

चौधरी अभिरीत, क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई, श्रीगंगानगर मंडल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / प्रदेश के 381 केंद्रों पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीड़िता के चक्कर, फिर भी दो माह बाद नहीं हुई गिरफ्तारी

श्री गंगानगर

वंदेमातरम् से खुलता, राष्ट्रगान से बंद होता है ऑफिस

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में दो प्रेमी जोड़ों ने की आत्महत्या, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक ने जहर खाया तो दूसरे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Two Couples Die by Suicide in Sri Ganganagar
श्री गंगानगर

रोडवेज बस स्टैंड :बंद सुलभ कॉम्प्लेक्स ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी

श्री गंगानगर

सरहद पर रस्से की जिद: पौराणिक खेल रस्सा-कस्सी ने जोड़ा पीढिय़ों का हौसला

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.