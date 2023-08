Movie Gadar 2 ने मचाया गदर: ट्रैक्टर में बैठकर फिल्म देखने पहुंचे लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: युवाओं में फिल्म गदर 2 को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के युवा कुछ दिन पहले ट्रैक्टर में सवार होकर बड़ी संख्या में फिल्म गदर 2 को देखने सिनेमाघर पहुंचे। जिसका वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है।



मूवी देखने पहुंचे युवाओं का अनोखा तरीका देखकर कई लोग दंग रह गए। युवाओं ने पहले ट्रैक्टरों की रैली निकाली और बाद में फिल्म देखने पहुंचे। इससे पूरे शहर में एक अलग सा माहौल देखने को मिला। युवा ट्रैक्टर पर सवार होकर ढोल नगाड़ों के साथ हलेड़, दांथल, भोली, समेत अन्य गांव से रैली के रूप में भीलवाड़ा पहुंचे थे।



22 years later, the craze is intact.



A video from Inox, City Centre Mall , Bhilwara Rajasthan, where villagers have come in huge numbers on tractors to watch Gadar -2. pic.twitter.com/pNeu7k7JbL