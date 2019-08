राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, अगले 48 घंटों के लिए अतिवृष्टि का रेड अलर्ट जारी

( heavy rain in rajasthan ) मौसम विभाग की चेतावनी ( heavy rain alert in rajasthan) के बाद गुरूवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई। जिसके बाद कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए। बात हाड़ौती की करें तो यहां भारी बारिश परेशानी का कारण बन चुकी है। चारों जिलों की सभी बड़ी नदियां ( heavy rain in kota ) जबरदस्त उफान पर हैं।