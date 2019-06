Father's Day पर इस बार होगी 'बाप'-'बेटे' में जबरदस्त जंग, Social Media पर अभी से शुरू हुआ War

जयपुर। ICC world cup 2019 के फाइनल से भी बड़ा और महत्वपूर्ण मैच 16 मार्च को Fathers Day के दिन होने जा रहा है। इस दिन india vs pakistan का मैच होना है। इस मैच का इंतजार दोनों देशों के लोगों के साथ पूरी दुनिया करती है। मैच की तैयारी दोनों देशों की टीमें ही नहीं यहां रहने वाले लोग भी करते हैं। इस बार भारत-पाकिस्तान का मैच Father's Day 2019 को होना है। भारत पाकिस्तान मैच का फादर्स डे को होना लोगों को काफी रास आ रहा है। इसके चलते सोशल मीडिया पर कई तरह के जोक्स और वीडियो बन रहे हैं जो भारत-पाकिस्तान के मैच का रोमांच बढ़ा रहे हैं।

राजस्थान के रणजी खिलाड़ी राजवीर सिंह ने बताया कि मैच को लेकर दोनों ही देशों के लोगों में करो और मरो की स्थिति रहती है। दोनों ही देश के निवासी इसे अपनी इज्जत का सवाल मानते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस तरह के विज्ञापन और कमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व रणजी खिलाडी रोहित झालानी ने कहा कि भाजपा पाकिस्तान का मैच एक हाई वोल्टेज मैच है। फिर भी दोनों देशों में एड की सीमा तय होनी चाहिए। मजाकि़या तौर पर भी किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है।

मौका-मौका के बाद अब बाप बेटे

पिछले वर्ल्ड कप का हिट विज्ञापन मौका मौका था। जिसे लोगों ने काफी शेयर किया था। इसी तर्ज पर अब की बार Father's Day के चलते बाप बेटे का विज्ञापन आया है। जिसमें सीधे तौर पर ना सही लेकिन घुमा—फिराकर भारत को पाकिस्तान का बाप बताया गया है। हिन्दुस्तान में तो यह विज्ञापन काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में विज्ञापन को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। इसी तरह पाकिस्तान के विंग कमांडर अभिनन्दन पर बनाए गए विज्ञापन पर भी काफी बहस चल रही है। दोनों देशों की सोशल मीडिया पर मैच को लेकर ना सिर्फ बहस है साथ ही दोनों देशों की तरफ से विज्ञापन एक दूसरे के खिलाफ बनाए जा रहे है।

Cringeworthy ads on both sides of the border 🤮 seriously guys, you don’t need to ‘hype up’ or market the match anymore specially with rubbish! it has ENOUGH attention already!It’s only cricket for God sake, and if you think it’s anymore than that then get a grip or get a life !!