Good News : चूक मत जाना, 8वीं से 12वीं पास युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Self Employment Scheme: जयपुर. राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। युवा अब अपनी एसएसओ आईडी और ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का शुभारंभ 12 जनवरी को हुआ था और 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई।