RGHS: एक माह में अनियमितताओं पर कड़ा शिकंजा, अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक, फार्मेसियों से लाखों की वसूली

परियोजना अधिकारी निधि पटेल ने जानकारी दी कि गलत वसूली के मामलों में अस्पतालों से करीब 2.82 लाख रुपये लाभार्थियों को वापस दिलवाए गए हैं। वहीं जनवरी माह में फार्मेसियों से लगभग 8 लाख रुपये की रिकवरी की गई और करीब 23 लाख रुपये जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 11 फार्मेसी स्टोर को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है।

योजना में अनुचित लाभ लेने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। एक लाभार्थी के विरुद्ध संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। 2 डॉक्टरों के निलंबन की संस्तुति की गई है, जबकि 5 चिकित्सकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जारी किए गए हैं। 12 डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है और एक डॉक्टर की आईडी छह माह के लिए ब्लॉक की गई है।