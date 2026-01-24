24 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

RGHS: एक माह में अनियमितताओं पर कड़ा शिकंजा, अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक, फार्मेसियों से लाखों की वसूली

अनियमितताओं पर कड़ा शिकंजा, अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक, फार्मेसियों से लाखों की वसूली लाभार्थियों के हित सर्वोपरि, दोषियों पर लगातार कार्रवाई

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 24, 2026

RGHS Update Rajasthan doorstep delivery medicines scheme When start a year has passed since announcement pensioners worried

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Health Scheme: जयपुर। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएचएस) को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और लाभार्थी हितैषी बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। बीते एक माह में अभियान मोड पर कार्रवाई करते हुए 8 अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को डी-एम्पैनल किया गया है। इसके साथ ही 5 अस्पतालों का ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक किया गया, जिससे उनके भुगतान भी रोक दिए गए हैं। यह कार्रवाई योजना में अनुचित उपचार, गलत क्लेम और नियमों के उल्लंघन के मामलों के सामने आने के बाद की गई।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभागीय जांच एवं ऑडिट में अनियमितताएं प्रमाणित होने पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। 2 अस्पतालों का टीएमएस पूरी तरह ब्लॉक किया गया है, जबकि 3 अस्पतालों का टीएमएस तीन माह के लिए बंद किया गया है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही और अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परियोजना अधिकारी निधि पटेल ने जानकारी दी कि गलत वसूली के मामलों में अस्पतालों से करीब 2.82 लाख रुपये लाभार्थियों को वापस दिलवाए गए हैं। वहीं जनवरी माह में फार्मेसियों से लगभग 8 लाख रुपये की रिकवरी की गई और करीब 23 लाख रुपये जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 11 फार्मेसी स्टोर को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है।
योजना में अनुचित लाभ लेने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। एक लाभार्थी के विरुद्ध संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। 2 डॉक्टरों के निलंबन की संस्तुति की गई है, जबकि 5 चिकित्सकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जारी किए गए हैं। 12 डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है और एक डॉक्टर की आईडी छह माह के लिए ब्लॉक की गई है।

राज्य सरकार ने दोहराया है कि आरजीएचएस योजना में पारदर्शिता, अनुशासन और आमजन के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले समय में निगरानी तंत्र को और मजबूत कर ऐसी अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

📊 एक माह की कार्रवाई और अनुशासनात्मक विवरण

क्रमांकश्रेणीकार्रवाई का विवरण
1प्रशासनिक कार्रवाई8 अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर डी-एम्पैनल
2सिस्टम नियंत्रण5 अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक
3अस्थायी प्रतिबंध3 अस्पतालों का टीएमएस तीन माह के लिए बंद
4नोटिस कार्रवाई11 फार्मेसी स्टोर को नोटिस
5लाभार्थी राहत2.82 लाख रुपये लाभार्थियों को वापस
6वित्तीय वसूली8 लाख रुपये की फार्मेसी रिकवरी
7बकाया नोटिस23 लाख रुपये के नोटिस जारी
8चिकित्सकीय अनुशासन7 डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए पत्र
9चेतावनी कार्रवाई12 डॉक्टरों को चेतावनी
10आईडी प्रतिबंध1 डॉक्टर की आईडी ब्लॉक

24 Jan 2026 04:01 pm

