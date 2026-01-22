Farmers Welfare: चूक मत जाना, ग्राम उत्थान शिविरों में किसानों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

Agritech Meet 2026: जयपुर. राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट–2026 की तैयारियों को गति देने तथा ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 2,839 गिरदावर सर्किलों में एक दिवसीय ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीण परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि शिविरों का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 23 जनवरी से प्रारंभ होगा, जबकि द्वितीय चरण 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। सभी शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होंगे।