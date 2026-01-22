Farmers Welfare: चूक मत जाना, ग्राम उत्थान शिविरों में किसानों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

किसान की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Agritech Meet 2026: जयपुर. राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट–2026 की तैयारियों को गति देने तथा ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 2,839 गिरदावर सर्किलों में एक दिवसीय ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीण परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि शिविरों का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 23 जनवरी से प्रारंभ होगा, जबकि द्वितीय चरण 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। सभी शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होंगे।
शिविरों में कृषि विभाग द्वारा तारबंदी, ड्रिप सिंचाई, सौर पंप, फसल बीमा, सॉयल हेल्थ कार्ड एवं बीज मिनीकिट जैसी योजनाओं का सत्यापन और लाभ वितरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा पशु बीमा, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं ग्रामीण विकास, डेयरी, उद्योग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा।
इन शिविरों में कुल 12 विभागों की सहभागिता रहेगी। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और गांवों के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
|क्रमांक
|प्रमुख बिंदु
|1️⃣
|प्रदेशभर में कुल 2,839 ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा
|2️⃣
|किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा
|3️⃣
|शिविरों में कुल 12 विभागों की सक्रिय सहभागिता रहेगी
|4️⃣
|आयोजन दो चरणों में किया जाएगा
|5️⃣
|शिविरों का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा
|6️⃣
|कृषि, पशुपालन, डेयरी, उद्योग, ग्रामीण विकास सहित कई विभाग शामिल होंगे
|7️⃣
|किसानों को बीज, सौर पंप, फसल बीमा, सिंचाई योजनाओं की सुविधा
|8️⃣
|पशुओं के लिए टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं बीमा सेवाएं उपलब्ध
|9️⃣
|ग्रामीणों को आवास योजना, स्वरोजगार और सहकारी ऋण की जानकारी
|🔟
|उद्देश्य — किसानों की आय बढ़ाना और गांवों का समग्र विकास
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग