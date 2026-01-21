Kisan Samman Nidhi: इंतजार खत्म, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किश्त जारी करने की तिथि घोषित

Farmer Welfare Scheme: जयपुर. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गुरुवार, 22 जनवरी को किसानों के खातों में योजना की पांचवीं किश्त का हस्तांतरण किया जाएगा। इस अवसर पर अरविन्द पैवेलियन स्टेडियम, जिला सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, जहां से प्रदेशभर के किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसी क्रम में जयपुर जिले में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन दोपहर 11.30 बजे हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) के सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ना एवं उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है।