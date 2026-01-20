20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Drinking Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35,00,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, 1,256 गांव होंगे लाभान्वित

Rural Drinking Water Scheme: 4,058 करोड़ की परियोजना से दौसा-सवाई माधोपुर के 1,256 गांव होंगे लाभान्वित। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल संकट को मिलेगी स्थायी राहत

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 20, 2026

Isarda Dausa Drinking Water Project: जयपुर. राजस्थान लंबे समय से जल संकट की समस्या से जूझता रहा है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन, कृषि और पशुपालन पर पड़ता है। ऐसे में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत साबित होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों के 1,256 गांवों और 6 कस्बों में शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति की जाएगी। परियोजना पर कुल 4,058 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे लगभग 35 लाख लोगों को लाभ मिलेगा तथा 3 लाख 6 हजार 198 घरेलू जल कनेक्शन दिए जाएंगे।

किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

जिलालाभान्वित क्षेत्र
दौसालालसोट, दौसा, बसवा, महुआ
सवाई माधोपुरबौंली, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर
शहरी क्षेत्रलालसोट, दौसा, बांदीकुई सहित 6 कस्बे

परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत 225 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट, दो स्वच्छ जलाशय, दो पंप हाउस तथा करीब 341 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब तक लगभग 286 किलोमीटर पाइपलाइन का कार्य पूरा किया जा चुका है। फिल्टर प्लांट, जलाशय, क्वार्टर और मुख्य ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।

द्वितीय पैकेज में ईसरदा बांध पर इंटेक वेल और पंप हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 17.82 करोड़ रुपए है। तृतीय पैकेज के अंतर्गत लालसोट और दौसा क्लस्टर में हजारों परिवारों को सीधे जल कनेक्शन दिए जाएंगे। लालसोट क्लस्टर के 302 गांवों और लालसोट शहर को लाभान्वित किया जा रहा है, वहीं दौसा क्लस्टर में 248 गांवों और दौसा शहर को परियोजना से जोड़ा जा रहा है।

निर्माण प्रगति की स्थिति

कार्य विवरणस्थिति
ट्रांसमिशन पाइपलाइन लक्ष्य341 किलोमीटर
अब तक पूर्ण पाइपलाइन286 किलोमीटर
बसवा क्लस्टर पाइपलाइन लक्ष्य2,077 किलोमीटर
बसवा क्लस्टर पूर्ण कार्य1,666 किलोमीटर
फिल्टर प्लांट क्षमता225 एमएलडी


चतुर्थ पैकेज के तहत बसवा और सिकराय क्षेत्र के सैकड़ों गांवों तथा बांदीकुई शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस क्लस्टर में कुल 2077 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें से अब तक 1666 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। पंचम पैकेज महुआ क्षेत्र में तथा षष्ठम पैकेज सवाई माधोपुर जिले के बौंली, चौथ का बरवाड़ा और मलारना डूंगर क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है।
परियोजना के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर होगा, स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा और किसानों व पशुपालकों को भी पर्याप्त जल उपलब्धता से सीधा लाभ मिलेगा।

परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां

विवरणआंकड़ा
कुल परियोजना लागत₹ 4,058 करोड़
लाभार्थी आबादीलगभग 35 लाख
कुल जल कनेक्शन3,06,198
लाभान्वित गांव1,256
लाभान्वित कस्बे6

ये भी पढ़ें

Interest Free Loan: खुशखबरी, 10,00,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, सरकार करेगी पूरा ब्याज वहन, एक लाख युवा बनेंगे उद्यमी
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma Rojgar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 04:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Drinking Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35,00,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, 1,256 गांव होंगे लाभान्वित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फूड कारोबारियों को राहत, आज लगेगा फूड लाइसेंस शिविर

Healthy Indian street food platter, Aloo tikki with dahi and sprouts, Chana chaat with lemon and herbs
जयपुर

Medical Education: डॉक्टर की योग्यता मेहनत नहीं सिस्टम से तय: पारदर्शी प्रक्रिया के अभाव में घुट रहा मेडिकल छात्रों का दम

Medical Education
शिक्षा

AI क्रांति: बिना छुए रिपेयर होंगी फीकी पड़ती हवेलियां और किले, राजस्थान को भी मिल सकती है संजीवनी

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्ची और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर, आलू-प्याज के दाम रहे स्थिर

जयपुर

Rajasthan: राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, सभी पदाधिकारी पदमुक्त

Rajasthan Youth Congress, Rajasthan Youth Congress Latest News, Rajasthan Youth Congress Update News, Rajasthan Youth Congress Today News, Rajasthan Youth Congress State Executive Dissolved, Jaipur News, Rajasthan News, राजस्थान यूथ कांग्रेस, राजस्थान यूथ कांग्रेस लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस अपडेट न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस टुडे न्यूज, राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी भंग, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.