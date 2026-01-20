Drinking Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35,00,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, 1,256 गांव होंगे लाभान्वित

Isarda Dausa Drinking Water Project: जयपुर. राजस्थान लंबे समय से जल संकट की समस्या से जूझता रहा है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन, कृषि और पशुपालन पर पड़ता है। ऐसे में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत साबित होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों के 1,256 गांवों और 6 कस्बों में शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति की जाएगी। परियोजना पर कुल 4,058 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे लगभग 35 लाख लोगों को लाभ मिलेगा तथा 3 लाख 6 हजार 198 घरेलू जल कनेक्शन दिए जाएंगे।