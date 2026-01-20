Drinking Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35,00,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, 1,256 गांव होंगे लाभान्वित

Isarda Dausa Drinking Water Project: जयपुर. राजस्थान लंबे समय से जल संकट की समस्या से जूझता रहा है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन, कृषि और पशुपालन पर पड़ता है। ऐसे में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत साबित होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों के 1,256 गांवों और 6 कस्बों में शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति की जाएगी। परियोजना पर कुल 4,058 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे लगभग 35 लाख लोगों को लाभ मिलेगा तथा 3 लाख 6 हजार 198 घरेलू जल कनेक्शन दिए जाएंगे।
|जिला
|लाभान्वित क्षेत्र
|दौसा
|लालसोट, दौसा, बसवा, महुआ
|सवाई माधोपुर
|बौंली, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर
|शहरी क्षेत्र
|लालसोट, दौसा, बांदीकुई सहित 6 कस्बे
परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत 225 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट, दो स्वच्छ जलाशय, दो पंप हाउस तथा करीब 341 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब तक लगभग 286 किलोमीटर पाइपलाइन का कार्य पूरा किया जा चुका है। फिल्टर प्लांट, जलाशय, क्वार्टर और मुख्य ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।
द्वितीय पैकेज में ईसरदा बांध पर इंटेक वेल और पंप हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 17.82 करोड़ रुपए है। तृतीय पैकेज के अंतर्गत लालसोट और दौसा क्लस्टर में हजारों परिवारों को सीधे जल कनेक्शन दिए जाएंगे। लालसोट क्लस्टर के 302 गांवों और लालसोट शहर को लाभान्वित किया जा रहा है, वहीं दौसा क्लस्टर में 248 गांवों और दौसा शहर को परियोजना से जोड़ा जा रहा है।
|कार्य विवरण
|स्थिति
|ट्रांसमिशन पाइपलाइन लक्ष्य
|341 किलोमीटर
|अब तक पूर्ण पाइपलाइन
|286 किलोमीटर
|बसवा क्लस्टर पाइपलाइन लक्ष्य
|2,077 किलोमीटर
|बसवा क्लस्टर पूर्ण कार्य
|1,666 किलोमीटर
|फिल्टर प्लांट क्षमता
|225 एमएलडी
चतुर्थ पैकेज के तहत बसवा और सिकराय क्षेत्र के सैकड़ों गांवों तथा बांदीकुई शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस क्लस्टर में कुल 2077 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसमें से अब तक 1666 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। पंचम पैकेज महुआ क्षेत्र में तथा षष्ठम पैकेज सवाई माधोपुर जिले के बौंली, चौथ का बरवाड़ा और मलारना डूंगर क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है।
परियोजना के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर होगा, स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा और किसानों व पशुपालकों को भी पर्याप्त जल उपलब्धता से सीधा लाभ मिलेगा।
|विवरण
|आंकड़ा
|कुल परियोजना लागत
|₹ 4,058 करोड़
|लाभार्थी आबादी
|लगभग 35 लाख
|कुल जल कनेक्शन
|3,06,198
|लाभान्वित गांव
|1,256
|लाभान्वित कस्बे
|6
