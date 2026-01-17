Interest Free Loan: खुशखबरी, 10,00,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, सरकार करेगी पूरा ब्याज वहन, एक लाख युवा बनेंगे उद्यमी

वहीं स्नातक, आईटीआई एवं उच्च योग्यता वाले युवाओं को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसमें 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी शामिल है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरों को रोजगार देने के लिए भी प्रेरित करेगी।