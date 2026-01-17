Good Governance: ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले, 3,417 नई पंचायतों का गठन

उन्होंने कहा कि सरपंच कोई पद नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प का माध्यम है। गांव का हर नागरिक अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले सरपंच के पास ही पहुंचता है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, पेंशन, एमएसपी, पेयजल, बिजली, आवास, शौचालय निर्माण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य सेवाएं—इन सभी योजनाओं का लाभ जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है, इसका वास्तविक फीडबैक सरपंच ही दे सकते हैं।