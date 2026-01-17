17 जनवरी 2026,

जयपुर

Good Governance: ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले, 3,417 नई पंचायतों का गठन

Gram Panchayat: सरपंच गांव की आवाज, पंचायत शासन की पहली सीढ़ी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए सरकार संकल्पबद्ध।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 17, 2026

Rajasthan Government: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच गांव की आवाज होते हैं और ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। जब पंचायतें सशक्त होंगी, तभी प्रदेश मजबूत बनेगा, क्योंकि विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के सातों संभागों से आए ग्राम पंचायत प्रशासकों (निवर्तमान सरपंचों) के साथ संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरपंच कोई पद नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प का माध्यम है। गांव का हर नागरिक अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले सरपंच के पास ही पहुंचता है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, पेंशन, एमएसपी, पेयजल, बिजली, आवास, शौचालय निर्माण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य सेवाएं—इन सभी योजनाओं का लाभ जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है, इसका वास्तविक फीडबैक सरपंच ही दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत कर रही है। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण एवं नवीनीकरण के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नवगठित आठ जिलों में नई जिला परिषदों का गठन किया गया है तथा पंचायतीराज के पुनर्गठन के तहत 85 नई पंचायत समितियां और 3,417 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में सुधार करते हुए ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ लागू किया गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार और विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1.44 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

📊 तालिका : मुख्य घोषणाएं एवं जनकल्याण योजनाएं

क्रमांकमुख्य घोषणाएंजनकल्याण योजनाएं
13,417 नई ग्राम पंचायतों का गठनलाडो प्रोत्साहन योजना : ₹1.5 लाख सहायता
285 नई पंचायत समितियों का गठनमुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
3हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापनागोपाल क्रेडिट कार्ड योजना
4पंचायत भवनों का निर्माण व नवीनीकरणमंगला पशु बीमा योजना
5मनरेगा में सुधार के साथ नया रोजगार मिशन लागूदूध पर ₹5 प्रति लीटर अनुदान

Published on:

17 Jan 2026 08:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good Governance: ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले, 3,417 नई पंचायतों का गठन

