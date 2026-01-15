Free Electricity Scheme: सोलर उत्पादन घटा तो फ्री बिजली योजना पर मंडराएगा संकट, जानें क्या है नया विवाद

हालांकि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) ने आशंका जताई है कि मानसून और सर्दियों के दौरान सूर्य प्रकाश कम होने से सोलर उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यदि किसी माह सोलर पैनल से अपेक्षित बिजली उत्पादन नहीं हुआ तो शेष बिजली डिस्कॉम्स को बाजार से खरीदनी पड़ेगी, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी। वर्तमान में सोलर से उत्पादित बिजली की लागत लगभग 3.25 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि बाजार से खरीदी जाने वाली बिजली 4.50 रुपये प्रति यूनिट या उससे अधिक महंगी पड़ती है।