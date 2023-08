चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग पर जयपुर में मना जश्न, G-20 प्रतिनिधियों संग पीयूष गोयल ने काटा केक, छोड़े गुब्बारे

जयपुर में जी-20 प्रतिनिधियों संग केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया। इस अवसर पर खुशी का इजहार करने के लिए केक काटा गया। इसके बाद सभी जी-20 प्रतिनिधियों और मौजूदा अफसरों ने तालियां बजाईं। केक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का पूरा अनुकृति थी। इसके बाद पीयूष गोयल सहित सभी जी-20 प्रतिनिधियों ने तिरंगे के रंग वाले गुब्बारों को आकाश में छोड़ा। यह उत्सव सफल चंद्र उपलब्धि के लिए गर्व और एकता का क्षण था।



25 अगस्त को भी होगी बैठक



जयपुर में जी-20 की दो दिनी बैठक आज 24 अगस्त को शुरू हुई। यह बैठक 25 अगस्त को जारी रहेगी। जी-20 बैठक को देखते हुए राजधानी जयपुर को भव्य तरीके से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जी-20 की इस मीटिंग से कार्य योजना पर सहमति बनने की उम्मीद जताई है। बैठक में ट्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रुप और ट्रेड इन्वेस्टमेंट मंत्रालय के लोग शामिल होंगे।



'जयपुर कार्य योजना' पर सहमति बनने का इंतजार



जी-20 के वित्त मंत्रियों की फरवरी में बेंगलुरु में हुई। बैठक किसी संयुक्त वक्तव्य के बगैर ही खत्म हो गई थी। इसी तरह जुलाई में गांधीनगर में हुई वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक भी किसी वक्तव्य के बगैर खत्म हो गई थी। जयपुर बैठक में जी-20 के सदस्यों को उद्योगों, एमएसएमई और वैश्विक व्यापार के प्रोत्साहन के लिए 'जयपुर कार्य योजना' पर सहमति बनने का इंतजार है।



चंद्रयान-3 ने रचा इतिहास



Chandrayaan-3 Landing चंद्रयान-3 बुधवार 23 अगस्त शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया। इसके साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया।





