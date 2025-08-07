Raksha Bandhan 2025: जयपुर की बेटियों ने तैयार की राखियां, सीमाओं पर जाकर जवानों को खुद बांधेंगी रक्षा-सूत्र

इस अभियान में होप एंड गिव, स्पराइड प्रायर सहित अन्य संगठनों ने भी सहभागिता की है। स्कूलों में राखी मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं, जिनके माध्यम से दस हजार से अधिक राखियां तैयार की गई हैं। ये राखियां राजस्थान सहित देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में गुरुवार को भेजी जाएंगी। इसके लिए जयपुर से 150 बेटियों का विशेष दल भी रवाना होगा। इस पहल से जुड़ी प्रभाती राय ने कहा, ‘जब कोई सैनिक हमारे दिए उपहारों को आंखों से लगाता है, तो ऐसा लगता है मानो पूरा देश हमें गले लगा रहा हो।’