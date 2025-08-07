Raksha Bandhan 2025: जयपुर में रोजाना 4 लाख कच्चे नारियल की खपत, तिगुनी हुई बिक्री, अब दाम भी दोगुना

मुहाना मंडी व कुकरखेड़ा मंडी में कच्चा नारियल आ रहा है। मुहाना मंडी में इन दिनों रोजाना 2 लाख नारियल की खपत हो रही है। यहां 1 हजार से 1500 बोरी नारियल रोजाना आ रहे हैं। नारियल व्यापारी दयानंद नेभनानी ने बताया कि एक बोरी में 100, 120 व 150 नारियल आते हैं। तमिलनाडु से रोजाना पांच से सात गाड़ी नारियल आ रहे हैं। वहीं कुकरखेड़ा अनाज मंडी में इन दिनों दो से ढाई हजार बोरी नारियल आ रहे हैं। राजधानी मंडी जयपुर के अध्यक्ष रामचरण नाटाणी ने बताया कि कुकरखेड़ा मंडी में रोजाना दो लाख नारियल की खपत हो रही है।