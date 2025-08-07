Rajasthan: कभी ट्रेन में नहीं किया सफर, अब हवाई जहाज से भरी उड़ान, 11 प्रतिभाशाली बेटियों को मिला अनोखा सम्मान

बालिकाएं गोवा के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करेंगी। इससे पूर्व पिछले वर्ष श्रेष्ठ परिणाम लाने वाली बालिकाओं को भी बीरबल एम. बिश्नोई ने हवाई यात्रा करवाई थी। सहयोगकर्ता का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को देश की सभ्यता संस्कृति से रूबरू करवाते हुए बालिका शिक्षा के प्रति जागरुकता लाना है। यात्रा पर गई बालिकाएं वहां के बारे में समझ सकेंगी।