Rajasthan: कभी ट्रेन में नहीं किया सफर, अब हवाई जहाज से भरी उड़ान, 11 प्रतिभाशाली बेटियों को मिला अनोखा सम्मान

राजस्थान के जालोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरा की 12वीं कक्षा की 11 प्रतिभाशाली बालिकाएं हवाई यात्रा से गोवा के लिए रवाना हुईं। इन बालिकाओं का 12वीं बोर्ड परीक्षा में परिणाम श्रेष्ठ रहा, जिसके बाद भामाशाह बीरबल एम. विश्नोई की ओर से इस पूरी यात्रा का वहन किया जा रहा है।
बालिकाएं गोवा के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करेंगी। इससे पूर्व पिछले वर्ष श्रेष्ठ परिणाम लाने वाली बालिकाओं को भी बीरबल एम. बिश्नोई ने हवाई यात्रा करवाई थी। सहयोगकर्ता का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को देश की सभ्यता संस्कृति से रूबरू करवाते हुए बालिका शिक्षा के प्रति जागरुकता लाना है। यात्रा पर गई बालिकाएं वहां के बारे में समझ सकेंगी।
होनहार और प्रतिभावान बेटियों के लिए यह पहल शुरू की गई। गांव में रहने वाली बालिकाओं ने ट्रेन तक में सफर नहीं किया। वे बालिकाएं जब हवाई जहाज से शैक्षणिक भ्रमण करेंगी तो उनमें नई ऊंचाइयां हासिल करने का जज्बा जगेगा। जीवन में कुछ सकारात्मक करने का मजबूत सपना लेकर लौटेंगी।
बीरबल एम साहू, भामाशाह
शैक्षणिक भ्रमण को लेकर मैं दूसरी बार जा रही हूं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बालिका में मोटिवेशन व शिक्षा के प्रति नवाचार होगा। वहीं बालिकाओं को सीखने के नए अवसर पर प्राप्त होंगे।
निर्मला, शिक्षिका
बोर्ड की परीक्षा के बाद हवाई सफर के लिए शैक्षणिक भ्रमण की कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन सहयोग से हमें शैक्षणिक भ्रमण का मौका मिला है, जिसको लेकर हम बेहद उत्सुक हैं।
माया, रुकमणी, छात्रा
गोवा को देखने के साथ साथ हवाई सफर का भी जिंदगी में पहली बार अनुभव करेंगे। मन में बहुत उत्सुकता है। यह यात्रा हमारे के लिए अहम और खास होगी।
रोशनी, सुशीला, छात्रा