Jaipur News: राजस्थान आवासन मण्डल की बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण

Rajasthan Housing Board: जयपुर. राजस्थान आवासन मण्डल ने सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और नियोजित शहरी विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदिरा गांधी नगर, सेक्टर-1 स्थित अपनी बहुमूल्य व्यावसायिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। मण्डल की अधिग्रहीत लगभग 7000 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है, पर पिछले दो महीनों से फाउंडेशन अवैध निर्माण कर कब्जा किया जा रहा था।