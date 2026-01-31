Jaipur Railway Station: जयपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी राहत

सीनियर पीआरओ राकेश और स्टेशन डायरेक्टर विपिन शर्मा के अनुसार, मुख्य प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पास स्थित होने के कारण नए यात्रियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लगता था कि प्लेटफॉर्म 6-7 कहीं दूर होंगे। अब 1A और 1B नाम होने से यात्री आसानी से समझ पाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ही विस्तार हैं। डीआरएम रवि जैन के निर्देश पर यात्रियों से फीडबैक लिया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों ने नंबर बदलने की सलाह दी थी।