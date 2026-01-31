Jaipur Railway Station: जयपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी राहत

Jaipur Railway Station (Patrika File Photo)
Jaipur Railway Station: जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। कल यानी एक फरवरी से स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर्स में बड़ा फेरबदल दिखेगा। यात्रियों के बीच होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 का नाम बदलकर अब 1A और 1B करने का फैसला किया है।
बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन के 'सीकर लाइन' वाले प्लेटफॉर्म्स को लेकर अक्सर यात्री असमंजस में रहते थे। प्लेटफॉर्म एक के बिल्कुल पास होने के बावजूद इनका नंबर 6 और 7 था, जिससे ट्रेन छूटने का डर और भागदौड़ बनी रहती थी। अब इस समस्या को खत्म कर दिया गया है।
सीनियर पीआरओ राकेश और स्टेशन डायरेक्टर विपिन शर्मा के अनुसार, मुख्य प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पास स्थित होने के कारण नए यात्रियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लगता था कि प्लेटफॉर्म 6-7 कहीं दूर होंगे। अब 1A और 1B नाम होने से यात्री आसानी से समझ पाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ही विस्तार हैं। डीआरएम रवि जैन के निर्देश पर यात्रियों से फीडबैक लिया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों ने नंबर बदलने की सलाह दी थी।
जयपुर-असरवा और वंदे भारत सहित लगभग 20 प्रमुख ट्रेनें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स से संचालित होती हैं। इस बदलाव से रोजाना करीब 25 हजार यात्रियों को सुविधा होगी। मुख्य ट्रेनें जो यहां से चलेंगी…
जयपुर-असरवा एक्सप्रेस (12982/81)
उदयपुर-जयपुर वंदे भारत (20979/80)
अरावली एक्सप्रेस (बांद्रा-श्रीगंगानगर)
सीकर-जयपुर डेमू स्पेशल
बता दें कि बोर्ड और अनाउंसमेंट अपडेट हो रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने रातों-रात बदलाव की तैयारी कर ली है। स्टेशन के सभी डिजिटल बोर्ड्स पर अब नए नंबर फ्लैश होंगे। यात्रियों को दिशा दिखाने वाले संकेतक बोर्ड बदले जा रहे हैं। अब लाउडस्पीकर पर प्लेटफॉर्म 1A और 1B की जानकारी दी जाएगी।
