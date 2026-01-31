31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Railway Station: जयपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी राहत

जयपुर रेलवे स्टेशन पर 1 फरवरी से बड़ा बदलाव लागू होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 का नाम बदलकर 1A और 1B कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि इससे भ्रम खत्म होगा और रोजाना करीब 25 हजार यात्रियों को राहत मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 31, 2026

Jaipur Railway Station

Jaipur Railway Station (Patrika File Photo)

Jaipur Railway Station: जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। कल यानी एक फरवरी से स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर्स में बड़ा फेरबदल दिखेगा। यात्रियों के बीच होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 का नाम बदलकर अब 1A और 1B करने का फैसला किया है।

बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन के 'सीकर लाइन' वाले प्लेटफॉर्म्स को लेकर अक्सर यात्री असमंजस में रहते थे। प्लेटफॉर्म एक के बिल्कुल पास होने के बावजूद इनका नंबर 6 और 7 था, जिससे ट्रेन छूटने का डर और भागदौड़ बनी रहती थी। अब इस समस्या को खत्म कर दिया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सीनियर पीआरओ राकेश और स्टेशन डायरेक्टर विपिन शर्मा के अनुसार, मुख्य प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पास स्थित होने के कारण नए यात्रियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लगता था कि प्लेटफॉर्म 6-7 कहीं दूर होंगे। अब 1A और 1B नाम होने से यात्री आसानी से समझ पाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ही विस्तार हैं। डीआरएम रवि जैन के निर्देश पर यात्रियों से फीडबैक लिया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों ने नंबर बदलने की सलाह दी थी।

इन 20 ट्रेनों के मुसाफिरों पर पड़ेगा असर

जयपुर-असरवा और वंदे भारत सहित लगभग 20 प्रमुख ट्रेनें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स से संचालित होती हैं। इस बदलाव से रोजाना करीब 25 हजार यात्रियों को सुविधा होगी। मुख्य ट्रेनें जो यहां से चलेंगी…
जयपुर-असरवा एक्सप्रेस (12982/81)
उदयपुर-जयपुर वंदे भारत (20979/80)
अरावली एक्सप्रेस (बांद्रा-श्रीगंगानगर)
सीकर-जयपुर डेमू स्पेशल

बता दें कि बोर्ड और अनाउंसमेंट अपडेट हो रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने रातों-रात बदलाव की तैयारी कर ली है। स्टेशन के सभी डिजिटल बोर्ड्स पर अब नए नंबर फ्लैश होंगे। यात्रियों को दिशा दिखाने वाले संकेतक बोर्ड बदले जा रहे हैं। अब लाउडस्पीकर पर प्लेटफॉर्म 1A और 1B की जानकारी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Bullet Train: बुलेट ट्रेन से बदलेगा राजस्थान का भविष्य, पर्यटन से रोजगार तक खुलेगी नई संभावनाएं
जयपुर
Bullet Train in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 10:12 am

Published on:

31 Jan 2026 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Railway Station: जयपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी राहत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: खातीपुरा स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस का 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव, राधा स्वामी सत्संग के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

खातीपुरा स्टेशन पर मरूधर एक्सप्रेस का आज से 5 फरवरी तक स्टॉपेज, पत्रिका फोटो
जयपुर

Economic Survey 2025-26 : खुशखबर, राजस्थान में घटा राजस्व घाटा, नवाचारों की हुई जमकर तारीफ

Economic Survey 2025-26 Rajasthan revenue deficit decreased and its innovations received widespread praise
जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम, बादल छाए, बूंदाबांदी की संभावना

जयपुर

जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा- बच्चे 4 सप्ताह तक शिफ्ट नहीं होंगे

Neerja Modi School in Jaipur
जयपुर

राजस्थान परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, आरटीओ-डीटीओ कार्यालयों में फिटनेस प्रक्रिया बंद, मची हलचल

Rajasthan Transport Department big decision RTO and DTO offices Fitness testing process Closed causing a stir
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.