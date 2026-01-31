Jaipur: खातीपुरा स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस का 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव, राधा स्वामी सत्संग के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

खातीपुरा स्टेशन पर मरूधर एक्सप्रेस का आज से 5 फरवरी तक स्टॉपेज, पत्रिका फोटो
Special Facility for Satsang Devotees: जयपुर के बीलवा कस्बे में आगामी 3 और 4 फरवरी को आयोजित होने वाले राधा स्वामी वार्षिक सत्संग के मुख्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन का खातीपुरा स्टेशन पर 31 जनवरी से अगले 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव देने का फैसला किया है। ट्रेन का ठहराव होने से राधा स्वामी सत्संग में आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार, जोधपुर से वाराणसी सिटी जाने वाली अलग-अलग नंबर की 3 ट्रेनें खातीपुरा स्टेशन पर दोपहर 02:10 बजे पहुंचेंगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद 02:12 बजे रवाना होगी।
वापसी में वाराणसी सिटी से जोधपुर आने वाली ट्रेनों का खातीपुरा स्टेशन पर आगमन समय सुबह 11:26 बजे रहेगा और ये ट्रेनें 11:28 बजे प्रस्थान करेंगी।
