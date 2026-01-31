Jaipur: खातीपुरा स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस का 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव, राधा स्वामी सत्संग के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

Special Facility for Satsang Devotees: जयपुर के बीलवा कस्बे में आगामी 3 और 4 फरवरी को आयोजित होने वाले राधा स्वामी वार्षिक सत्संग के मुख्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन का खातीपुरा स्टेशन पर 31 जनवरी से अगले 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव देने का फैसला किया है। ट्रेन का ठहराव होने से राधा स्वामी सत्संग में आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।