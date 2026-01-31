31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: खातीपुरा स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस का 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव, राधा स्वामी सत्संग के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

Special Facility for Satsang Devotees: जयपुर के बीलवा कस्बे में आगामी 3 और 4 फरवरी को आयोजित होने वाले राधा स्वामी वार्षिक सत्संग के मुख्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन का खातीपुरा स्टेशन पर 31 जनवरी से अगले 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव देने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 31, 2026

खातीपुरा स्टेशन पर मरूधर एक्सप्रेस का आज से 5 फरवरी तक स्टॉपेज, पत्रिका फोटो

खातीपुरा स्टेशन पर मरूधर एक्सप्रेस का आज से 5 फरवरी तक स्टॉपेज, पत्रिका फोटो

Special Facility for Satsang Devotees: जयपुर के बीलवा कस्बे में आगामी 3 और 4 फरवरी को आयोजित होने वाले राधा स्वामी वार्षिक सत्संग के मुख्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने जोधपुर-वाराणसी सिटी-जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन का खातीपुरा स्टेशन पर 31 जनवरी से अगले 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव देने का फैसला किया है। ट्रेन का ठहराव होने से राधा स्वामी सत्संग में आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

जोधपुर- वाराणसी की 3 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव

उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार, जोधपुर से वाराणसी सिटी जाने वाली अलग-अलग नंबर की 3 ट्रेनें खातीपुरा स्टेशन पर दोपहर 02:10 बजे पहुंचेंगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद 02:12 बजे रवाना होगी।

जाने वाली ट्रेनों का यह रहेगा ​शेड्यूल

  • गाड़ी संख्या 14854 जोधपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 31 जनवरी, 2 फरवरी और 5 फरवरी को खातीपुरा स्टेशन पर रुकेगी।
  • गाड़ी संख्या 14864 जोधपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 01 फरवरी और 3 फरवरी को खातीपुरा स्टेशन पर रुकेगी।
  • गाड़ी संख्या 14866 जोधपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 04 फरवरी को खातीपुरा स्टेशन पर ठहराव करेगी।

वाराणसी सिटी से जोधपुर आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल

वापसी में वाराणसी सिटी से जोधपुर आने वाली ट्रेनों का खातीपुरा स्टेशन पर आगमन समय सुबह 11:26 बजे रहेगा और ये ट्रेनें 11:28 बजे प्रस्थान करेंगी।

वापसी ट्रेनों का यह रहेगा ​शेड्यूल

  • गाड़ी संख्या 14853 वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस 01 फरवरी, 3 फरवरी और 5 फरवरी को खातीपुरा स्टेशन पर रुकेगी।
  • गाड़ी संख्या 14863 वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस 31 जनवरी, 2 फरवरी और 4 फरवरी को खातीपुरा स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान-दिल्ली सफर होगा सुपरफास्ट! Alwar-Delhi Namo Bharat रैपिड रेल को मंजूरी, 22 स्टेशन तय
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 09:36 am

Published on:

31 Jan 2026 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: खातीपुरा स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस का 5 फरवरी तक अस्थाई ठहराव, राधा स्वामी सत्संग के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Railway Station: जयपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी राहत

Jaipur Railway Station
जयपुर

Economic Survey 2025-26 : खुशखबर, राजस्थान में घटा राजस्व घाटा, नवाचारों की हुई जमकर तारीफ

Economic Survey 2025-26 Rajasthan revenue deficit decreased and its innovations received widespread praise
जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम, बादल छाए, बूंदाबांदी की संभावना

जयपुर

जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा- बच्चे 4 सप्ताह तक शिफ्ट नहीं होंगे

Neerja Modi School in Jaipur
जयपुर

राजस्थान परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, आरटीओ-डीटीओ कार्यालयों में फिटनेस प्रक्रिया बंद, मची हलचल

Rajasthan Transport Department big decision RTO and DTO offices Fitness testing process Closed causing a stir
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.