जयपुर-दिल्ली हाइवे पर खौफनाक हादसा: केमिकल टैंकर और ट्रेलर बने आग का गोला, 1 किमी तक दिखा तबाही का मंजर

Jaipur-Delhi National Highway accident: जयपुर/पावटा: जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर पावटा कस्बे के समीप रविवार रात करीब 8.30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर अपनी लेन छोड़ दूसरी ओर चला गया और सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर के साथ ही टैंकर में भरे ज्वलनशील केमिकल में आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया।