राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

जयपुर

जयपुर-दिल्ली हाइवे पर खौफनाक हादसा: केमिकल टैंकर और ट्रेलर बने आग का गोला, 1 किमी तक दिखा तबाही का मंजर

जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे-48 पर पावटा के पास बड़ा हादसा हुआ। केमिकल टैंकर के अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकराने पर भीषण आग लग गई। करीब एक किमी क्षेत्र चपेट में आया।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 18, 2026

Jaipur-Delhi National Highway accident
Play video

Jaipur-Delhi National Highway accident (Patrika Photo)

Jaipur-Delhi National Highway accident: जयपुर/पावटा: जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर पावटा कस्बे के समीप रविवार रात करीब 8.30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर अपनी लेन छोड़ दूसरी ओर चला गया और सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर के साथ ही टैंकर में भरे ज्वलनशील केमिकल में आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया।

हादसे के बाद हाइवे पर अफरा-तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। केमिकल रिसाव के चलते मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाने के लिए इधर-उधर भागकर खुद को सुरक्षित किया। सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी।

एहतियातन राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे हाइवे पर लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक टैंकर जयपुर से दिल्ली की तरफ जाते समय अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लेन पर जाकर सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ गया, जिससे टैंकर पलट जाने से केमिकल का रिसाव हो गया और आग पकड़ ली।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन आग का गोला बन गए। यदि समय रहते यातायात नहीं रोका जाता तो बड़ा जनहानि का हादसा हो सकता था। फिलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

कलक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे

हादसे की जानकारी मिलते ही कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी एवं एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। हादसे की सूचना लगते ही पावटा, कोटपूतली, शाहपुरा, ग्रासिम सहित चार से अधिक दमकल पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी रही।

सुरक्षा के लिए हाइवे पर यातयात रोका, लंबा जाम लगा

हादसे में दोनों वाहनों में आग लग जाने के बाद प्रागपुरा थाना पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए हाइवे पर यातायात को रोक दिया, जिससे हाइवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर आसपास के पुलिस थाना से भी जाप्ता पहुंचा। हादसे के करीब 20 मिनट बाद पुलिस ने हाइवे की एक लेन को सुचारू करवाया, जिस पर धीरे-धीरे वाहन निकलते रहे।

हादसे की फैक्ट फाइल

-घटना: रात करीब 8:30 बजे
-एक टैंकर और एक ट्रेलर जले
-चार से अधिक दमकलों ने आग पर काबू पाया
-जिला कलक्टर और एसपी पहुंचे
-प्रागपुरा, कोटपूतली, भाबरू, सरूण्ड और विराटनगर आदि पुलिस थानों से जाप्ता पहुंचा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 10:34 pm

Published on:

18 Jan 2026 10:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर-दिल्ली हाइवे पर खौफनाक हादसा: केमिकल टैंकर और ट्रेलर बने आग का गोला, 1 किमी तक दिखा तबाही का मंजर

Patrika Site Logo

