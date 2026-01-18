भीलवाड़ा में हाइवे पर दौड़ती कार से टकराया ऊंट, छत तोड़कर गाड़ी में घुसा, चालक की मौत

टकरा कर कार में घुसा ऊंट: फोटो पत्रिका नेटवर्क
भीलवाड़ा। आसींद क्षेत्र के ब्राह्मणों की सरेरी के निकट तेज रफ्तार कार से ऊंट टकरा गया। ऊंट कार के बोनट पर गिरकर गाड़ी में घुस गया। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि महिला और उसके दो बेटे घायल हो गए। हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया। जेसीबी मंगवाकर आधा घंटे मशक्कत के बाद कार में फंसे ऊंट को बाहर निकाला। ऊंट के दोनों पैर टूट गए। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौप दिया।
जानकारी के अनुसार, ब्यावर निवासी निकुंज चोपड़ा ने रिपोर्ट दी। परिवादी ने बताया कि उसकी पत्नी अर्चना (35), पुत्र जैनम (13) और पुत्री निष्का (16) इंदौर में जैन मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां से वापस कार से लौट रहे थे। कार ब्यावर निवासी मोहम्मद सलीम मंसूरी (58) चला रहा था। भीलवाड़ा-ब्यावर मार्ग पर ब्राह्मणों की सरेरी के निकट अचानक कार के सामने ऊंट आ गया।
कार से टकराने के बाद गाड़ी के बोनट पर गिर गया। कार की छत तोड़ते ही हुए चालक के ऊपर गिर गया। इससे चालक सलीम की मौके पर मौत हो गई। महिला और उसके दो बच्चों को चोटे आई। उनको आसींद उपचार के लिए ले जाया गया। ऊंट को जेसीबी की मदद से बाहर निकला। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। वहां जाम लग गया। हादसे में ऊंट के दोनों पैर टूटने से इलाज चल रहा है।
