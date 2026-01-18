भीलवाड़ा में हाइवे पर दौड़ती कार से टकराया ऊंट, छत तोड़कर गाड़ी में घुसा, चालक की मौत

भीलवाड़ा। आसींद क्षेत्र के ब्राह्मणों की सरेरी के निकट तेज रफ्तार कार से ऊंट टकरा गया। ऊंट कार के बोनट पर गिरकर गाड़ी में घुस गया। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि महिला और उसके दो बेटे घायल हो गए। हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया। जेसीबी मंगवाकर आधा घंटे मशक्कत के बाद कार में फंसे ऊंट को बाहर निकाला। ऊंट के दोनों पैर टूट गए। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौप दिया।