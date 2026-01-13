जयपुर: मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों के लिए शहरभर में लगे चिकित्सा शिविर, हेल्पलाइन नंबर जारी

पतंग की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए बुधवार को ‘ऑपरेशन फ्री स्काई’ अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन विभाग, वर्ल्ड संगठन, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान का पोस्टर का विमोचन निदेशक डॉ. सुरेश मीणा और मनीष सक्सेना ने किया। डॉ. मीणा ने नागरिकों से सुबह 6 से 8 तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी न करने और चाइनीज मांझे से बचने की अपील की। मनीष सक्सेना ने बताया कि घायल पक्षियों के उपचार के लिए शहर के 18 क्षेत्रों में बर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं, जहां 21 पशु चिकित्सक सेवाएं देंगे।