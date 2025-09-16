Muhana Mandi : ​शिमला मिर्च व हरी मिर्ची हो रही महंगी, टमाटर, आलू-प्याज व लहसुन के दाम गिरे

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​शिमला मिर्च व हरी मिर्ची के दाम ऊपर रहे। आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 57 से 60 रुपए तक बिकी। वहीं बारीक हरी मिर्ची के दाम भी 55 से 57 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में टमाटर व आलू-प्याज के दाम और नीचे आ गए। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे तो आलू के दाम आज 7 से 12 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम गिर कर आज 8 से 16 रुपए के बीच बिकी। लहसुन के दामों में भी आज गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम भी 20 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों के दाम में हल्की गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में ​भिंडी 25 से 30 रुपए, फूल गोभी 20 से 40 रुपए, पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए, करेला 15 से 40 रुपए, नींबू 25 से 30 रुपए, बैंगन 16 से 30 रुपए और कद्दू के दाम आज 12 से 13 रुपए के बीच रहे। आज मुहना थोक सब्जी मंडी में स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।