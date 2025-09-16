Muhana Mandi : ​शिमला मिर्च व हरी मिर्ची हो रही महंगी, टमाटर, आलू-प्याज व लहसुन के दाम गिरे

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज शिमला मिर्च व हरी मिर्ची के दाम ऊपर रहे। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम 57 से 60 रुपए तक बिकी। वहीं बारीक हरी मिर्ची के दाम भी 55 से 57 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में टमाटर व आलू-प्याज के दाम और नीचे आ गए। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे तो आलू के दाम आज 7 से 12 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम गिर कर आज 8 से 16 रुपए के बीच बिकी। लहसुन के दामों में भी आज गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम भी 20 से 70 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियों के दाम में हल्की गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में भिंडी 25 से 30 रुपए, फूल गोभी 20 से 40 रुपए, पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए, करेला 15 से 40 रुपए, नींबू 25 से 30 रुपए, बैंगन 16 से 30 रुपए और कद्दू के दाम आज 12 से 13 रुपए के बीच रहे। आज मुहना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 15 से 20 रुपए
मिर्ची 17 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 55 से 57 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 15 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 57 से 60 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लॉकी 22 से 30 रुपए
भिंडी 25 से 30 रुपए
अदरक 32 से 75 रुपए
ग्वार फली 35 से 40 रुपए
बैंगन 16 से 30 रुपए
कद्दू 12 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 45 रुपए
तुरई 24 से 35 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू-प्याज हुए और सस्ते
आलू 7 से 12 रुपए
प्याज लोकल 8 से 12 रुपए
प्याज एमपी 9 से 13 रुपए
प्याज नासिक 14 से 16 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर