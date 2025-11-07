Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में गाजर के दामों में आ रही गिरावट, फूल गोभी और सस्ती हुई

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज मंडी में गाजर सस्ती होकर 20 से 30 रुपए के बीच तो फूल गोभी भी और सस्ती हुई। आज फूल गोभी के दाम 10 से 14 रुपए के बीच बोले गए। वहीं टमाटर भी सस्ता बिका। आज टमाटर के दाम 10 से 20 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियां भी सस्ती बिकीं। केवल मटर फली ही महंगी बिकी। आज मटर फली के दाम 125 से 130 रुपए के बीच रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में आलू के दाम 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।