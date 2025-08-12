Muhana Mandi : तुरई के दाम नीचे आने लगे, ​भिंडी भी हो रही सस्ती, टमाटर के दाम स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज तुरई के दाम नीचे आ गए हैं, जो तुरई कल तक मंडी में 60 रुपए प्रति किलो थोक में बिक रही थी। अब वह गिर कर आज मंडी में 20 से 30 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दाम आज भी स्थिर रहे। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 47 से 50 रुपए के बीच रहे। हरी मिर्ची के दाम आज भी चढ़े रहे। बारीक हरी मिर्ची आज 50 से 60 रुपए के बीच बिकी। ​भिंडी, कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी व बैंगन के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम सामान्य रहे। आज मंडी में आलू के दाम और गिर गए। मंडी में आज आलू 5 से 12 रुपए तो प्याज 9 से 19 रुपए और लहसुन आज 25 से 70 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में भाव इस प्रकार रहे।