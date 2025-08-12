Muhana Mandi : तुरई के दाम नीचे आने लगे, ​भिंडी भी हो रही सस्ती, टमाटर के दाम स्थिर

- मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दाम और गिरे
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज तुरई के दाम नीचे आ गए हैं, जो तुरई कल तक मंडी में 60 रुपए प्रति किलो थोक में बिक रही थी। अब वह गिर कर आज मंडी में 20 से 30 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दाम आज भी स्थिर रहे। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 47 से 50 रुपए के बीच रहे। हरी मिर्ची के दाम आज भी चढ़े रहे। बारीक हरी मिर्ची आज 50 से 60 रुपए के बीच बिकी। भिंडी, कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी व बैंगन के दाम आज सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम सामान्य रहे। आज मंडी में आलू के दाम और गिर गए। मंडी में आज आलू 5 से 12 रुपए तो प्याज 9 से 19 रुपए और लहसुन आज 25 से 70 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 47 से 50 रुपए
मिर्ची 30 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 50 से 60 रुपए
फूल गोभी 30 से 38 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 18 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 50 से 55 रुपए
नींबू 25 से 38 रुपए
लोकी 8 से 18 रुपए
भिंडी 17 से 20 रुपए
अदरक 40 से 65 रुपए
गवार फली 45 से 60 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 28 रुपए
तुरई 20 से 30 रुपए
अरबी 12 से 14 रुपए
टिंडा 45 से 70 रुपए
कैरी 45 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू हुआ सस्ता, लहसुन चढ़ा
आलू 5 से 12 रुपए
प्याज लोकल 9 से 12 रुपए
प्याज एमपी 12 से 16 रुपए
प्याज नासिक 16 से 19 रुपए
लहसुन 25 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर