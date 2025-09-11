Muhana Mandi : मुहाना मंडी में टमाटर हुआ सस्ता, फूल गोभी, करेला और ​शिमला मिर्च महंगी

- मौसम साफ होने से सब्जियां हो रही महंगी, बैंगन और भिंडी के दाम में उछाल
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भावों में उतार-चढ़ाव रहा। जहां टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज मंडी में टमाटर 17 से 24 रुपए के बीच थोक में बिका। वहीं शिमला मिर्च आज ऊपर बिकी। आज मंडी में शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 से रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों के दामों उछाल देखा गया। आज मंडी में फूल गोभी, भिंडी, बैंगन, अदरक, खीरा और टिंडे के दामों में उछाल देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू के भाव 8 से 14 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 10 से 18 रुपए के बीच बिकी। वहीं लहसुन के दाम आज भी सामान्य रहे। आज मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 17 से 24 रुपए
मिर्ची 15 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 17 से 22 रुपए
फूल गोभी 25 से 45 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 26 रुपए
करेला 30 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 25 से 35 रुपए
लोकी 35 से 45 रुपए
भिंडी 40 से 45 रुपए
अदरक 38 से 68 रुपए
गवार फली 30 से 40 रुपए
बैंगन 25 से 50 रुपए
कद्दू 13 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 40 रुपए
तुरई 30 से 40 रुपए
अरबी 20 से 22 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
------------------------------------------
प्याज हो रहा सस्ता
आलू 8 से 14 रुपए
प्याज लोकल 10 से 14 रुपए
प्याज एमपी 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक 16 से 18 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ