Muhana Mandi : मुहाना मंडी में टमाटर हुआ सस्ता, फूल गोभी, करेला और ​शिमला मिर्च महंगी

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में उतार-चढ़ाव रहा। जहां टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज मंडी में टमाटर 17 से 24 रुपए के बीच थोक में बिका। वहीं ​शिमला मिर्च आज ऊपर बिकी। आज मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 से रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों के दामों उछाल देखा गया। आज मंडी में फूल गोभी, ​भिंडी, बैंगन, अदरक, खीरा और टिंडे के दामों में उछाल देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम सामान्य बने रहे। आज थोक मंडी में आलू के भाव 8 से 14 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 10 से 18 रुपए के बीच बिकी। वहीं लहसुन के दाम आज भी सामान्य रहे। आज मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना सब्जी मंडी में आज भाव इस प्रकार रहे।