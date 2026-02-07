7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Online Fraud: कैप्चा जॉब के नाम पर साइबर ठगी का जाल, घर बैठे कमाई का सपना बन रहा खतरा

Work From Home Scam: सोशल मीडिया पर फर्जी नौकरी ऑफर से सावधान, राजस्थान पुलिस ने जारी किया साईबर अलर्ट। रजिस्ट्रेशन फीस और टार्गेट गेम से ठगी, युवाओं को निशाना बना रहे ऑनलाइन ठग।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 07, 2026

Cyber Police

Cyber Crime फोटो-पत्रिका

Cyber Alert: जयपुर. साईबर अलर्ट: कैप्चा जॉब के नाम पर ठगी, घर बैठे कमाई का सपना बन रहा जाल, अब राजस्थान पुलिस की बड़ी चेतावनी।

घर बैठे आसान कमाई की तलाश कर रहे युवाओं, विद्यार्थियों और गृहणियों के लिए कैप्चा भरने की ऑनलाइन नौकरी अब खतरे की घंटी बन चुकी है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जिसमें ठग कैप्चा सॉल्विंग जॉब का लालच देकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। पुलिस ने इसे तेजी से फैल रहा साइबर ट्रेंड बताते हुए आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा के अनुसार, जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आकर्षक विज्ञापन डालते हैं। इनमें दावा किया जाता है कि घर बैठे केवल कैप्चा कोड टाइप कर हर महीने 20 से 30 हजार रुपए तक कमाए जा सकते हैं। कम मेहनत और ज्यादा कमाई का लालच बेरोजगार युवाओं और जरूरतमंद लोगों को जल्दी फंसा लेता है।

जैसे ही कोई व्यक्ति संपर्क करता है, उसे प्रोफेशनल दिखने वाला फर्जी जॉब एग्रीमेंट और कंपनी प्रोफाइल भेजी जाती है, ताकि सब कुछ असली लगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्ज, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर हजारों रुपये जमा करवा लिए जाते हैं। कई बार फर्जी पहचान पत्र और नकली ऑफिस एड्रेस भी साझा किए जाते हैं।

पैसे मिलने के बाद ठग एक पोर्टल का एक्सेस देते हैं, जहां कम समय में हजारों कैप्चा भरने का असंभव टार्गेट दिया जाता है। जब पीड़ित मेहनत का भुगतान मांगता है, तो गलतियों का बहाना बनाकर पैसे देने से मना कर दिया जाता है। फिर प्रोसेसिंग फीस या टैक्स के नाम पर और राशि मांगी जाती है। अंत में ठग मोबाइल बंद कर गायब हो जाते हैं।

राजस्थान साइबर पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी नौकरी देने के बदले एडवांस फीस नहीं लेती। ऐसे ऑफर पूरी तरह फर्जी होते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लालच में न आएं और किसी भी संदिग्ध लिंक या ऐप से दूर रहें।

यदि कोई व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

सावधानी ही सुरक्षा है। थोड़ी सतर्कता आपकी मेहनत की कमाई बचा सकती है।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: होली पर यात्रियों को राहत, सात जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ी, जयपुर को मिली अतिरिक्त सुविधा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 02:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Online Fraud: कैप्चा जॉब के नाम पर साइबर ठगी का जाल, घर बैठे कमाई का सपना बन रहा खतरा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान विज़िट पर थाईलैंड प्रिंसेज़ सिरिवन्नवरी? चौंका देंगी इनकी ये 10 दिलचस्प बातें

जयपुर

Hindu Conference: जयपुर में रविवार को होगा हिंदू सम्मेलन का आयोजन, शोभायात्रा रहेगी विशेष आकर्षण

जयपुर

Solar Energy: पीएम कुसुम योजना में राजस्थान ने रचा इतिहास, 3000 मेगावाट सौर क्षमता हासिल

जयपुर

Jaipur News: राजस्थान आवासन मण्डल की बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण

जयपुर

AI की ट्रेनिंग से अपराधियों का खेल खत्म, पुलिस का स्मार्ट तरीका- एल्गोरिदम से पकड़ो अपराधी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.