Online Fraud: कैप्चा जॉब के नाम पर साइबर ठगी का जाल, घर बैठे कमाई का सपना बन रहा खतरा

घर बैठे आसान कमाई की तलाश कर रहे युवाओं, विद्यार्थियों और गृहणियों के लिए कैप्चा भरने की ऑनलाइन नौकरी अब खतरे की घंटी बन चुकी है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जिसमें ठग कैप्चा सॉल्विंग जॉब का लालच देकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। पुलिस ने इसे तेजी से फैल रहा साइबर ट्रेंड बताते हुए आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है।