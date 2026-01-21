फागी में हत्या, मुंबई जाने के लिए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, दो भाई सहित तीन गिरफ्तार

जयपुर। फागी में हत्या कर पुलिस से बचने के लिए मुंबई जाने के उद्देश्य से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। फागी पुलिस ने अनुसंधान के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।उप महानिरीक्षक पुलिस (पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण) राशि डोगरा डूडी ने बताया कि हत्या के मामले में फागी के भोजपुरा निवासी बंशी उर्फ बन्टी गुर्जर, उसका भाई जयनारायण गुर्जर और राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को भोजपुरा निवासी सोनू गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि 15 जनवरी की सुबह करीब 8.30 बजे उसे पड़ोसियों से सूचना मिली कि उसके जेठ/जीजा कजोड़राम गुर्जर की मृत्यु हो गई है।