Panchayat Chunav: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस की बड़ी रणनीति, 20000 पदों पर करेगी नियुक्ति

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस ने जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के बाद अब संगठन को ग्राम और वार्ड स्तर तक मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है । पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि एक माह के भीतर ग्राम अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष की नियुक्तियां पूरी की जाएं । इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और कहा है कि उन्हें समयबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।