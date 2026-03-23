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Panchayat Chunav: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस की बड़ी रणनीति, 20000 पदों पर करेगी नियुक्ति

राजस्थान कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनावों से पहले संगठन को ग्राम और वार्ड स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने 20 हजार से अधिक पदों पर ग्राम और वार्ड अध्यक्ष नियुक्त करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर सके।

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जयपुर

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Akshita Deora

Mar 23, 2026

Election

फोटो: AI

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस ने जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के बाद अब संगठन को ग्राम और वार्ड स्तर तक मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है । पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि एक माह के भीतर ग्राम अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष की नियुक्तियां पूरी की जाएं । इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और कहा है कि उन्हें समयबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।

यह कदम पार्टी की स्थानीय संगठनात्मक मजबूती को और बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है । इससे न केवल ग्रामीण इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा । पार्टी नेताओं का कहना है कि यह रणनीति आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता और कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ सकें ।

पंचायत और निकाय चुनावों की रणनीति

इसके तहत ग्राम पंचायतों में ग्राम अध्यक्ष और शहरी निकायों में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्तियां की जाएंगी । प्रदेशभर में लगभग 20 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना जताई जा रही है । यह नियुक्तियां पार्टी के संगठन को न केवल मजबूती देंगी, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और सक्रियता भी पैदा करेंगी ।

कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी सक्रियता

राज्य के सभी 50 जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट भेजें । माना जा रहा है कि इस व्यापक संगठनात्मक विस्तार से कांग्रेस को आगामी स्थानीय चुनावों में सीधा लाभ मिल सकता है । इसके अलावा, इससे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और सक्रियता बढ़ेगी, जो चुनावी तैयारी और रणनीति को और सशक्त बनाएगी ।

राजस्थान कांग्रेस पंचायत और निकाय चुनावों में मजबूत पकड़ बनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर पूरी तरह तैयार है । ग्राम और वार्ड स्तर तक संगठन सशक्त होने से पार्टी को चुनाव में रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना है । इस कदम से कांग्रेस का संगठन और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, जो आने वाले चुनावों में पार्टी की सफलता में मददगार साबित हो सकती है ।

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Published on:

23 Mar 2026 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Panchayat Chunav: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस की बड़ी रणनीति, 20000 पदों पर करेगी नियुक्ति

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