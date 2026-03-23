कुलिश जी के लेखन में शामिल थे समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्य

मरुधरा की रेत से उठकर एक दीप जलाया था।

सत्य की राह दिखाने को जीवन पथ बनाया था।

झुके नहीं सत्ता के आगे, झूठ से जिन्होंने युद्ध किया,

अन्यायों के काले बादल पर सच का वज्र प्रहार किया।

छोटा सा सपना लेकर जिसने एक इतिहास रचा,

जन-जन की आवाज बनकर हर दिल में विश्वास रचा।

कलम नहीं वह शक्ति थी जो अंधेरों से टकराती थी

सत्ता के सिंहासन तक सच की गूंज पहुंचाती थी।

जिस बीज को मेहनत से सींचा, वो वटवृक्ष बन जाता है,

आज वही बीज बढ़कर राजस्थान पत्रिका कहलाता है।

वेदों की वाणी, सत्य का पथ-जिनका जीवन मंत्र रहा,

निडर लेखनी से जिन्होंने हर अन्याय पर प्रहार किया।

जन्मशती के पावन अवसर पर हम सब शीश झुकाते हैं,

कुलिशजी के आदर्शों से सत्य का दीप जलाते हैं।

गौरव मेहरा, फुलेरा, जयपुर