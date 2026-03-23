RGHS Scheme: 25 मार्च से बंद हो सकती है फ्री दवा सुविधा, पेंशनर्स पर पड़ेगा बड़ा असर, RAHA ने दी चेतावनी

योजना से जुड़े अस्पतालों और फार्मेसी संगठनों के समूह राजस्थान एलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशंस (राहा) ने आरोप लगाया है कि पिछले 7 से 9 महीनों से उनका भुगतान लंबित है। इसी के चलते उन्होंने चेतावनी दी है कि 25 मार्च से जयपुर में योजना के तहत चल रही ओपीडी फार्मेसी में कैशलेस दवाओं की सुविधा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है।