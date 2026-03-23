Heavy Rain: मौसम का यू-टर्न, जयपुर में तेज बारिश शुरू, IMD ने 13 जिलों में दिया डबल अलर्ट

रविवार को भी जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और शेखावाटी के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ कुछ जगह हल्की बारिश हुई। वहीं बालोतरा के समदड़ी में रात करीब 8:30 बजे तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई। मौसम केन्द्र के अनुसार शेष अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 25 मार्च शेखावाटी इलाके में बारिश की संभावना जताई है। इधर रविवार को दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में रविवार को सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 35.2 डिग्री दर्ज किया गया।