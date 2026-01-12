जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा आत्महत्या मामले में सीबीएसई की ओर से स्कूल की संबद्धता रद्द करने के आदेश के विरोध मेें रविवार को सैकड़ों अ​भिभावक एक बार फिर सड़क पर उतर आए। अ​भिभावकों ने शहीद स्मारक पर सीबीएसई के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने इस निर्णय को बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए गंभीर खतरा बताया है।

अभिभावकों का कहना है कि कक्षा 9 से 12 तक का समय छात्रों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है, जब वे अपने करियर की दिशा तय करते हैं। इस फैसले से बच्चों को नए स्कूल में स्थानांतरण करने और नए माहौल में ढलने में कठिनाई होगी। साथ ही, इससे उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। अभिभावकों ने यह भी बताया कि इस निर्णय से उनका वित्तीय बोझ बढ़ने के साथ-साथ बच्चों के मनोबल पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।