Rajasthan News : “जब मैं सरपंच था तब…”, सरपंच संघ के कार्यक्रम में ये क्या बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा ऑडिटोरियम में आयोजित सरपंच संघ के आभार कार्यक्रम में पंचायत व्यवस्था और सरपंचों की भूमिका पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह स्वयं सरपंच थे, तब उनके पास बाइक तक नहीं थी, लेकिन आज गांवों में बदलाव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने सरपंचों को गांव के विकास की रीढ़ बताया और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया।