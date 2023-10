राजस्थान हाईकोर्ट को मिले तीन न्यायाधीश, केन्द्र सरकार ने जारी की नियुक्ति की अधिसूचना

जयपुरPublished: Oct 18, 2023 10:20:14 pm Submitted by: जमील खान

Three New Judges Appointed In Rajasthan HC : जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट को तीन और न्यायाधीश मिल गए हैं। इससे यहां मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 35 हो जाएगी। राजस्थान स्थानान्तरित किए तीन न्यायाधीशों में से दो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से और एक तेलंगाना हाईकोर्ट से हैं।

Rajasthan High Court