Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : बादलों से गुलाबी नगर में मौसम हुआ गुलजार, रिमझिम बारिश से घुली ठंडक

मानसूनी मेघ इन दिनों राजधानी जयपुर पर मेहरबान हैं। आज सवेरे भी हल्की बौछारों से मौसम खुशनुमा हो गया। छाए बादलों व हल्की बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मध्यम से मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर

Murari

Sep 06, 2025

- मौसम विभाग ने दी आज राजधानी जयपुर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। मानसूनी मेघ इन दिनों राजधानी जयपुर पर मेहरबान हैं। आज सवेरे भी हल्की बौछारों से मौसम खुशनुमा हो गया। छाए बादलों व हल्की बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मध्यम से मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, हाड़ौती अंचल व मेवाड़ अंचल में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में आज सवेरे से घने बादल छाए हुए हैं व रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इससे मौसम सुहाना हो गया है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और राजधानी जयपुर में जोरदार बारिश का अलर्ट है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्ताैड़गढ़ और उदयपुर में तेज बारिश का अलर्ट है। मानसूनी बादल अब प​श्चिमी रेगिस्तानी जिलों पर भी मेहरबान हैं। आज बाड़मेर जिले में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और सीकर जिले में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : बादलों से गुलाबी नगर में मौसम हुआ गुलजार, रिमझिम बारिश से घुली ठंडक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट