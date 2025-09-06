Rajasthan Weather : बादलों से गुलाबी नगर में मौसम हुआ गुलजार, रिमझिम बारिश से घुली ठंडक

जयपुर। मानसूनी मेघ इन दिनों राजधानी जयपुर पर मेहरबान हैं। आज सवेरे भी हल्की बौछारों से मौसम खुशनुमा हो गया। छाए बादलों व हल्की बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मध्यम से मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, हाड़ौती अंचल व मेवाड़ अंचल में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में आज सवेरे से घने बादल छाए हुए हैं व रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इससे मौसम सुहाना हो गया है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और राजधानी जयपुर में जोरदार बारिश का अलर्ट है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्ताैड़गढ़ और उदयपुर में तेज बारिश का अलर्ट है। मानसूनी बादल अब प​श्चिमी रेगिस्तानी जिलों पर भी मेहरबान हैं। आज बाड़मेर जिले में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और सीकर जिले में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी।