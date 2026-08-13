13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

एंकर:: वडनगर की गलियों में दौड़ेगी इतिहास की सवारी

जयपुर

image

Newsdesk

Aug 13, 2026

Rajasthan

अहमदाबाद. मेहसाणा जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध वडनगर में अब पर्यटकों को शहर का इतिहास ऑटो रिक्शा की सवारी के साथ देखने को मिलेगा। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी) ने अपने सीएसआर फंड से वडनगर के पुराने ऑटो रिक्शा को हेरिटेज लुक देने की अनूठी पहल शुरू की है। नए रूप में तैयार किए जा रहे ये ऑटो वडनगर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और प्रमुख पर्यटन स्थलों की पहचान को अपने साथ लेकर चलेंगे।
गौरतलब है कि वडनगर में हर साल देश और दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और खास तौर पर उनके मार्गदर्शन में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वित होने से वडनगर में पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है। यह सैलानियों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार वडनगर को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को भी पर्यटन विकास से जोड़ा गया है। वडनगर हेरिटेज ऑटो परियोजना में पर्यटन एवं परिवहन विभाग की ओर से आवश्यक लॉजिस्टिक सहयोग दिया जा रहा है।

B300 से अधिक ऑटोB

वडनगर में वर्तमान में 300 से अधिक ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ स्थानीय ऑटो चालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऑटो के रेट्रोफिटमेंट पर 50 हजार रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना के पहले चरण में 21 ऑटो रिक्शा को हेरिटेज लुक दिया जा चुका है। इन ऑटो के जरिए पर्यटकों को वडनगर के ऐतिहासिक स्थलों और शहर की विशिष्ट पहचान के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। इससे पर्यटकों के लिए शहर की यात्रा का अनुभव भी अलग और यादगार बनाने का प्रयास है। हेरिटेज ऑटो पहल से वडनगर की ऐतिहासिक पहचान को नया माध्यम मिलने के साथ स्थानीय ऑटो चालकों की आजीविका को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

000

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 06:00 am

Published on:

13 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एंकर:: वडनगर की गलियों में दौड़ेगी इतिहास की सवारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: दो बच्चों की शर्त हटी, टिकट की लड़ाई बढ़ी; पुराने दावेदारों की वापसी से बदला राजनीतिक गणित

rajasthan panchayat-nikay election
जयपुर

राजस्थान में बैन के बाद भी फल-फूल रहा गुटखा कारोबार: 100 फैक्ट्रियां, 6 हजार कर्मचारी; जयपुर-अलवर-नागौर बने गढ़

rajasthan gutkha ban reality
जयपुर

Jaipur: ’10 लाख में हुआ सौदा…’, डमी अभ्यर्थी बैठाकर प्लाटून कमांडर बनने वाला युवक गिरफ्तार, ट्रेनिंग से हो गया था फरार

SOG Action
जयपुर

Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में आज निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 309 निकायों में तय होंगे राजनीतिक समीकरण

Rajasthan Nagar Nikay Election
जयपुर

फर्जी RBI बैंक-अधिकारी का आया वीडियो कॉल, जयपुर में रिटायर्ड जज से ठगे 2 करोड़ रुपए, अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराई रकम

retired judge digital arrest
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.