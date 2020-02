परीक्षा में बच्चों के तनाव को कम करने के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन

बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों के तनाव ( Stress In Students ) तथा दवाब को कम करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( National Commission for Protection of Child Rights) तथा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( Rajasthan State Commission for Protection of Child Right ) के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया।