फिर बिगड़ी गुलाबी नगरी की ​फ़िज़ा: देर रात कल्याणजी का रास्ता में दो समुदायों में पथराव, पुलिस जाब्ता तैनात

जयपुर

कोतवाली थाना इलाके में बुधवार देर रात एक बार फिर माहौल ( Communal tension in jaipur today ) बिगड़ गया और दो पक्षों में पथराव ( Stone pelting in jaipur ) हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की पीसीआर भी इस पथराव की शिकार हुई। हालांकि इसके बाद भारी जाब्ता मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ लोगों से बात करके शांति के प्रयास शुरू किए।

दही हांडी का कार्यक्रम चल रहा था... ( fight in two side in jaipur )



डीसीपी मनोज कुमार ने बताया कि कल्याणजी का रास्ता स्थित दूसरा चौराहा में दही हांडी का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। उस दौरान कुछ लोगों ने जेब काटने का आरोप लगाते हुए एक बच्चे को पकड़ा। इसके बाद वह बच्चा वहां से भागा। अभी मौजूद लोग माजरे को समझ पाते तभी उन पर पथराव होना शुरू हो गया। भीड़ होने से दूसरे पक्ष की ओर से भी पथराव शुरू हो गया।

पीसीआर पर भी फेंके पत्थर ( jaipur crime news )



जब दोनों पक्षों में तनाव फैलने पर किसी ने कंट्रोल रूम ( police control room jaipur ) को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस की पीसीआर को माहौल का अंदाजा नहीं था इसलिए वह भी इसकी चपेट में आ गई। इसके बाद आला अधिकारियों को सूचना देकर उग्र माहौल के बारे में बताया गया। तब भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने लाठी भांजकर लोगों को खदेड़ा और शांति कायम की।

चारदीवारी में फिर दौड़ी पुलिस की गाडि़यां



कल्याणजी का रास्ता ( kalyanji ka rasta jaipur ) में तनाव की खबर के बाद पुलिस ने दूसरे संवेदनशील इलाकों के थानों को अलर्ट किया और प्रमुख जगहों पर पोजीशन लेने को कहा। कुछ ही देर में रात को पुलिस जगह-जगह गश्त करते नजर आई, हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अफवाह फैलती रही।

