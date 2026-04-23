रासायनिक जोखिमों के बीच जिम्मेदार विकास की चुनौती

विशेष रूप से यह देखा गया है कि वे ओवरप्रेशर, स्केलिंग, पानी के स्तर का गलत प्रबंधन और थर्मल असंतुलन के कारण होती हैं। पचपदरा (बाड़मेर), सक्ति (छत्तीसगढ़), ओएनजीसी जयपुर में हुआ विस्फोट, नेवेली (2020) में प्लांट रीस्टार्ट के दौरान विस्फोट और विशाखापट्टनम गैस लीक आदि भी इसी प्रकार की तकनीकी और प्रबंधन संबंधी विफलताओं का परिणाम हैं। इसी तरह, सुरक्षा प्रणाली की विफलता यह दर्शाती है कि अस्थिर संचालन के दौरान जोखिम अधिक होता है। दुर्भाग्यवश हमारे नियामक ढांचे में इन महत्वपूर्ण चरणों पर अतिरिक्त निगरानी का अभाव है। सरकार की ओर से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत स्व-प्रमाणीकरण और निर्धारित तृतीय-पक्ष ऑडिट को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, इससे आश्चर्यजनक निरीक्षण की संख्या में कमी आई है, जो कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। 2025 में 'अधिसूचित बॉयलर दुर्घटना जांच नियम' एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि क्या वे इन संरचनात्मक खामियों को दूर कर पाएंगे। औद्योगिक आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित श्रमिक होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में हुए हादसों की जांच में पाया गया कि कई श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर उपयोग किए जाने वाले रसायनों के नाम और गुणों की जानकारी तक नहीं थी। सुरक्षा संकेत और मैनुअल भी अक्सर उनकी भाषा में उपलब्ध नहीं होते। 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थितियां संहिता, 2020' में भी मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे जवाबदेही का संकट उत्पन्न होता है। अनुकूलन क्षमता, केवल आपदा के बाद पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि उससे पहले की तैयारी, जागरूकता और क्षमता निर्माण का समग्र दृष्टिकोण है। यह जरूरी है कि हम जोखिम को भय के रूप में नहीं, बल्कि स्पष्टता, तैयारी और उद्देश्य के साथ देखें। इसके लिए नियमित प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, और तकनीकी उन्नयन जरूरी हैं। आज यह आवश्यक है कि हम समुदाय-नेतृत्व वाले अनुकूलन, आजीविका विविधीकरण और आपसी सहयोग को बड़े पैमाने पर लागू करें। हर आपदा हमें एक सबक देती है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। हर घटना का गंभीर विश्लेषण करें और उसे नीति और व्यवहार में शामिल करें।

