तीन दिन चले मुकाबले, देशभर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को कुल 3 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की गई। टीम चैंपियनशिप में जेएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोबनेर ने पहला स्थान हासिल किया। आईएमएए अकादमी, जयपुर दूसरे और नॉलेज सिटी स्कूल, अलवर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, सर्वश्रेष्ठ कोच श्रेणी में दिल्ली के गौतम सिंह को पहला, अलवर के दीपक सैनी को दूसरा और भीलवाड़ा की रजनी भंसाली को तीसरा स्थान मिला।