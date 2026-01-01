30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

तीन दिन चले मुकाबले, देशभर के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 16 से अधिक राज्यों से आए 100 से ज्यादा स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Jan 30, 2026

जयपुर। राजधानी में खेल कराटे स्कूल गेम्स – सीजन 3 का आयोजन हुआ। जिसमें देशभर के स्कूली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 16 से अधिक राज्यों से आए 100 से ज्यादा स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले हुए। ज्ञान विहार स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

तीन दिवसीय प्रतियोगिता में कराटे के अलग-अलग वर्गों में मुकाबले कराए गए। खिलाड़ियों ने अनुशासन, आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का संचालन धनंजय त्यागी के नेतृत्व में किया गया। आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के खेल आयोजनों से बच्चों में खेल भावना के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है।

प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को कुल 3 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की गई। टीम चैंपियनशिप में जेएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोबनेर ने पहला स्थान हासिल किया। आईएमएए अकादमी, जयपुर दूसरे और नॉलेज सिटी स्कूल, अलवर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, सर्वश्रेष्ठ कोच श्रेणी में दिल्ली के गौतम सिंह को पहला, अलवर के दीपक सैनी को दूसरा और भीलवाड़ा की रजनी भंसाली को तीसरा स्थान मिला।

सुपर गोल्ड वर्ग में बालक और बालिका दोनों श्रेणियों में अलग-अलग आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने खिताब जीते। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में इस प्रतियोगिता को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि देशभर की कराटे प्रतिभाओं को मंच मिल सके।

