राजस्थान में घने कोहरे ने बरपाया कहर: 3 हादसों में तीन लोगों की मौत, 12 घायल

भीलवाड़ा जिले में घने कोहरे के बीच नेशनल हाईवे-48 पर बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 8 बजे कोठारी नदी पुलिया पर एक के बाद एक 6 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़े वाहनों के बीच फंसी कारों में बैठे यात्रियों को सबसे ज्यादा चोटें आईं।