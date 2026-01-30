राजस्थान में घने कोहरे ने बरपाया कहर: 3 हादसों में तीन लोगों की मौत, 12 घायल

राजस्थान में आज सुबह घने कोहरे के कारण तीन सड़क हादसे हुए। अलग-अलग स्थानों पर हुए इन हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
भीलवाड़ा जिले में घने कोहरे के बीच नेशनल हाईवे-48 पर बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 8 बजे कोठारी नदी पुलिया पर एक के बाद एक 6 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़े वाहनों के बीच फंसी कारों में बैठे यात्रियों को सबसे ज्यादा चोटें आईं।
हादसे के बाद कई यात्री मुड़े हुए ढांचे और टूटे शीशों के बीच फंसे रहे। उन्हें बाहर निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आसपास के ग्रामीणों ने भी मानवता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकालने में मदद की।
हादसे के चलते हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिया के दोनों ओर करीब चार किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए। कोहरे और जाम के कारण 108 एंबुलेंस भी समय पर घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। कई घायलों को निजी वाहनों और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल करने की कोशिश में जुटी रही।
घने कोहरे का असर दौसा जिले में भी देखने को मिला। यहां दो अलग-अलग जगह हादसे हुए। पहला हादसा कालाखोह के पास हुआ, जहां निजी बस और कंटेनर की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। दूसरा हादसा एक्सप्रेस-वे पर हुआ, जहां एक कार टैंकर से टकरा गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
